Por los aumentos de precios, Municipios controlarán comercios pequeños

Los comercios chicos serán el foco de los controles por aumentos de precios según anunció el presidente Alberto Fernández. El decreto se firmaría hoy y ordenaría a los Municipios a desplegar operativos en los "comercios de cercanía", como se clasifica a los locales de los barrios.

El nuevo decreto designaría a los intendentes como autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia. Según explicó Fernández durante una entrevista para "El cohete a la luna", la medida se toma porque no se han detectado aumentos de precios en los supermercados ni en las productoras de alimentos. Por lo tanto, la atención se dirigió a la distribuidoras y comercios pequeños.

Sobre el aumento de precios, el presidente dijo que detectaron incrementos en varios ítem, como la carne. "Es impresionante lo que subió. Los frigoríficos dicen pasa porque no pueden vender el cuero, entonces tienen que compensar lo que pierden con el cuero en el precio de la carne. Esa no me parece una razón", analizó.

Además, durante la entrevista aclaró que ampliará la ley de defensa de la competencia a los Municipios porque tienen mejor llegada que los organismos del Estado nacional: "vamos a lograr que los intendentes tengan facultades de autoridad y sancionar directamente. Para el Estado nacional es difícil encontrarlos, a veces están a nombre de monotributistas. Los intendentes no podían controlar precios y ahora van a tener esa herramienta".