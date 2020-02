El estudio de impacto ambiental de la obra Portezuelo del Viento es el eje central de la polémica por la hidroeléctrica que manejará el caudal del río Colorado.





La megaobra, la más importante en la historia de Mendoza, suma matices constantemente mientras avanza la licitación y el desembolso de dólares.



El martes, ciudadanos de Rincón de los Sauces manifestaron su rechazo con un apoyo de peso: Marcelo Rucci. El exintendente del MPN y uno de los líderes del sindicato de Petroleros Privados criticó la decisión de la provincia de apoyar la represa.



Fue un día después de que el responsable de Recursos hídricos de la provincia, Horacio Carvalho, apoye la construcción la presa que se instalará en Malargüe, sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.



Mañana habrá una reunión en Neuquén para tratar el tema. Rincón se suma a Catriel que desde el año pasado viene generando ámbitos de reclamos y visibilización, aunque el gobierno no ha manifestado la postura clara.



La intendenta de Catriel, Viviana Germanier, no tomó una postura pública y sigue la línea de la gobernadora, Arabela Carreras, quien si bien indicó que hay que “replantear Portezuelo” no profundizó. Incluso desde el área de prensa del gobierno indicaron que no se está trabajando “puntualmente” sobre el tema Portezuelo.



Rincón y Catriel se suman al histórico reclamo de La Pampa que cuestiona el estudio de impacto ambiental que se presentó en el seno del Coirco, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado integrado por las cinco provincias por las que circula el río: Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

“Para que te des una idea, en uno de los estudios figuraba Catriel como ciudad de La Pampa. Para que te des cuenta de la seriedad del estudio. Además lo hicieron hasta Casa de Piedra. En La Pampa estuvieron 48 horas para analizar más de 500 kilómetros de costa”, indicó JuanGreco, representante de La Pampa en el Coirco.



El proyecto, que fue impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, tiene dos estudios de impacto ambiental, uno que realizó Mendoza sobre la represa y otro, el que suma cuestionamientos, de impacto sobre la cuenca.

El informe estuvo a cargo de las universidades de La Plata y de Cuyo. Según Greco, en uno de los informes parciales aseguraba que la obra tenía más impactos negativos que positivos: “sorpresivamente en el informe final sostiene que la obra tiene más impactos positivos”. La versión de Mendoza es diametralmente opuesta.

Desde el gobierno aseguran que todas las provincias estuvieron a favor de la obra –salvo La Pampa–, apoyaron el estudio y que la cuestión de La Pampa tiene un trasfondo “político”.



“La cuestión de La Pampa es política, hay mucha desinformación. El proyecto de la obra tiene más de 40 años y siempre fue prioritario para el Coirco. Esta obra va a regular los caudales del río Colorado y generar energía que es lo que a a nosotros nos interesa”, indicó a Energía On el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Horacio Mingorance.

El reclamo de La Pampa es la elaboración de un estudio integral que debe realizarse en presas nacionales. Sin embargo, desde la provincia cuyana sostienen que se trata de una obra provincial que no requiere ese informe.

“Esto es una obra provincial financiada y licitada por la provincia, no rige bajo las leyes nacionales de represas”, agregó Mingorance. “Eso fue una jugada política entre Macri y Cornejo para eludir la ley nacional”, retrucó Grecco. Por este hecho puntual, La Pampa llevó al reclamo a la Corte Suprema.



Días atrás, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que “ellos están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia. Es imposible en base a la realidad del río, hay que mirar el comportamiento del río en los últimos 100 años para entenderlo”.



Ziliotto adelantó que está en tratativas para reunirse con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof para conocer su posición.



El exgobernador pampeano Carlos Verna utilizó las redes sociales para referirse al segundo desembolso de Nación para la obra que costará 1.023 millones de dólares.

“El Gobierno Nacional no debería girar los fondos, hasta tanto se haga un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca, que sea aprobado por las provincias condóminas”.