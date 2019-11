"Preguntas de la historia y la filosofía 3" llega a Bariloche

Un acto pedagógico.

Así definió el historiador Felipe Pigna el espectáculo “Preguntas de la historia y la filosofía 3” que brindará junto al filósofo Darío Sztajnszrajber este sábado en Bariloche.

No se trata de un show sino de “un conversatorio” que, a través de dos horas, intenta interpelar y cuestionar conceptos como la patria, la justicia y la muerte, en un lenguaje pedagógico y simple aunque profundo. No hay pretensión de diversión, admiten, pero abunda una pizca de humor e ironía en ciertos temas.

“A veces, miramos para otro lado pero son temas que nos atraviesan”, definió Pigna a Río Negro.

“Preguntas de la historia y la filosofía 3” se presentará este sábado, a las 20, en el gimnasio del colegio Don Bosco, de Bariloche.



Aunque los temas fueron cambiando año tras año, este es el cuarto año que Pigna y Sztajnszrajber recorren el país hablando de historia y filosofía.

“Disfrutamos ver que nuestro público es joven principalmente. Esto desmiente que no hay interés ni la política ni la filosofía. Al término de las charlas, los chicos se quedan a esperarnos para contarnos qué les pareció o piden que les recomendemos cosas para leer”, reveló Pigna.



El historiador y el filósofo se conocieron trabajando en Canal Encuentro y compartieron mesas redondas en algún programa. La empatía entre los dos bastó para que el historiador lo invitara a su programa de radio y de ahí, surgió la iniciativa de un proyecto juntos. “A Darío le encanta la historia y a mi, la filosofía. Nos gusta aprender uno del otro. Hay admiración mutua. Hay respeto y no hay afán de ver quién se destaca más”, expresó Pigna.

Destacó “el modo de relatar” en el espectáculo vinculado con “la experiencia docente en el ámbito secundario y universitario”. “Tanto Darío como yo venimos de ahí y valoramos mucho el concepto de divulgación tan vapuleado por la academia. Todo intelectual tiene una obligación de divulgar. El saber que muere en el ámbito académico no tiene sentido. Esa es la tarea que estamos haciendo a lo largo del país”, indicó.

Tanto Pigna como Sztajnszrajber coincidieron en que el conversatorio es un lugar de reflexión y un escape del entretenimiento. “La gente tiene una necesidad de ámbitos de contención. Se ha sentido sola en estos últimos cuatro años. El entretenimiento es una palabra tramposa: te entretienen y mientras tanto, pueden hacer el país que quieran. Acá hay otra forma de ver las cosas. Proponemos subversiones (versiones por fuera de la versión oficial). Una linda palabra que en algún momento, te quitaba la vida y muy presente en nuestra historia”, recalcó Pigna.



El formato de la charla es sencilla. Sztajnszrajber y Pigna se turnan en el uso de la palabra aunque esto no implica que no haya interrupciones o acotaciones. Por eso, aseguran, no hay dos funciones que salgan igual.

“Además estamos atravesados por el contexto y lo que va pasando. Hay puestas en común en el desarrollo de cada tema sea desde la historia y filosofía. Hay un guión general que se adapta a lo que haya ocurrido en la semana. No nos sale quedarnos callados con lo que pasa en Chile o Bolivia, por ejemplo”, indicó.

Reconoció que la intención es que “la gente se vaya con más preguntas que respuestas. No somos portadores de ninguna certeza. Nos une la posibilidad de poner en duda. Y nos parece encantador que la gente se vaya pensando. Tengo más de 35 años de experiencia docente y lo más lindo es cuando tu alumno elabora un concepto propio y no repite lo que decís”.