Fiesta del Chef Patagónico: «Llevo a Pehuenia los sabores de mis Valles Calchaquíes», dice el chef Tupac Guantay

Tupac Guantay con su colega la zapalina Jorgelina Esper, en un programa suyo en El Gourmet.

Su primer nombre es Tupac, por Tupac Amaru y su segundo nombre es Emiliano, por Emiliano Zapata. Así lo presentamos en Yo Como más de una vez al chef salteño conocido como Tupac Guantay, quien ha entendido como pocos la importancia que tiene la cocina para la sana nutrición y también como fuente de información sobre la historia, la geografía, la diversidad productiva de los lugares.

Es así, con estas filosofía, que llega con su cocina desde Salta al mundo.

La próxima Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se desarrollará en la villa Pehuenia Moquehue desde el 1 al 3 de mayo, lo tendrá como coprotagonista. Él, feliz con esta invitación para la 20° edición de la fiesta.

La Fiesta del Chef Patagónico me permite sacar el pie de la vorágine de la gran ciudad, para reconectar con lo esencial que creo es el origen del producto y el contacto directo con quien lo cuida. Es un cable a tierra necesario para cualquier cocinero. Tupac Guantay, chef salteño, invitado a la Fiesta Nacional del Chef 2026

“Llegaré a Neuquén con mucha expectativa, sobre todo por lo que significan 20 años. Es una edición redonda, de consolidación absoluta para un evento gastronómico en el país. Mi expectativa es el reencuentro con colegas, con el producto patagónico y con el fuego. Espero una fiesta cargada de emoción, donde el intercambio de saberes sea el protagonista”, afirma el salteño a “Río Negro”.



“Mi relación siempre a donde me inviten es de una hermandad profunda. Viniendo del Norte, siento que Villa Pehuenia es un lugar que abraza a todos. He tenido la suerte de participar en otra edicione y siempre me llevo el calor de esa comunidad y de los productores locales. Hay un respeto mutuo por la materia prima y por la historia que cuenta cada plato. Para mí, volver a Pehuenia es como volver a la casa de unos amigos para cocinar y celebrar la tierra”, agrega.

«Viniendo del Norte, siento que Villa Pehuenia es un lugar que abraza a todos», afirma Tupac Guantay.

-¿Qué le suma esta fiesta a tu carrera?

-Le ofrece raíz y perspectiva. Me permite sacar el pie de la vorágine de la gran ciudad, para reconectar con lo esencial que creo es el origen del producto y el contacto directo con quien lo cuida. Es un cable a tierra necesario para cualquier cocinero. Por mi parte, le ofrezco a la fiesta siempre mi respeto y por otro lado mi identidad. Llevo siempre conmigo los sabores de mis Valles Calchaquíes para que dialoguen con los productos del Sur. En esta edición, mi propuesta busca honrar al maíz, un producto ancestral que nos une a todos, buscando ese puente cultural entre el Norte y la Patagonia.

Hemos dicho de Tupac acá en «Yo Como»: Nació en Cafayate, provincia de Salta. Se alimentó de las historias de los pueblos antiguos, de los sonidos del viento en las hojas de parra de uva torrontés, conoció la otra parte del mundo a través de su abuela inmigrante y aprendió sobre el uso integral del maíz. Después de recorrer y conocer todo el país a través de los alimentos, volvió a su ciudad habiendo descubierto una pasión y una gran herramienta de comunicación para toda la vida, la cocina.