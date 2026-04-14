Video | Operativo por contrabando terminó a los tiros en Puerto Iguazú: una agente de Prefectura resultó herida

Un feroz tiroteo se desató en medio de un operativo por contrabando en Puerto Iguazú y dejó a una integrante de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval herida. Según informó la fuerza, el procedimiento se inició en un control fronterizo donde se detectó una embarcación con mercadería ilegal.

El decomiso, que tuvo lugar en el río Paraná, superó los 245 millones de pesos y se realizó tras asegurar la carga abandonada en la costa.

Contrabando en el río Paraná: así comenzó el operativo que terminó a los tiros

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en el paraje Cantera cuando los efectivos identificaron un lanchón proveniente de Paraguay con bultos. Entonces, los tripulantes escaparon hacia la vegetación tras orzar en la costa.

Cuando llegaron los refuerzos, el personal fue atacado desde ambas márgenes con armas automáticas, escopetas y piedras. La fuerza indicó en un comunicado que respondió de acuerdo a los «protocolos vigentes» para repeler la agresión.

Ataque armado desde la costa paraguaya y una prefecta herida en el repliegue

Por orden de la Justicia Federal, se dispuso el repliegue hacia una zona segura. En ese movimiento, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, donde resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros.

La mujer fue asistida en el lugar y derivada a un centro de salud. Las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro, tras recibir atención médica inmediata.

Prefectura secuestró más de 245 millones de pesos en mercadería ilegal tras el operativo en el río Paraná.

Luego del operativo, los efectivos trasladaron los bultos a la dependencia local. La apertura se realizó con testigos hábiles, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Se constató que eran 53 bultos con electrodomésticos, equipos electrónicos y teléfonos celulares de distintas marcas, entre otros productos de ingreso ilegal al país.