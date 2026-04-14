Rojo en las cuentas: la morosidad en créditos al consumo condicionan la rentabilidad de los bancos privados

El aumento de la mora en los préstamos al consumo impactó con fuerza en la rentabilidad de los bancos durante el segundo semestre de 2025, una tendencia que, según los especialistas, se extenderá durante el presente año. Se destaca que si bien el golpe es sistémico, los bancos privados sufrieron un impacto mayor que las entidades públicas, las cuales cuentan con el beneficio del fondeo de cuentas sueldo y depósitos estatales.

Según un informe de la consultora CML&A, la rentabilidad sobre el capital (ROE) del sistema bancario argentino sufrió un retroceso drástico: pasó del 11% en la segunda mitad de 2024 a apenas un 4% en el mismo período de 2025. El estudio, que analizó 73 entidades, reveló que el 40% de los bancos presentó un ROE real negativo, destacándose en este grupo los bancos privados mayoristas y minoristas, así como gran parte de la banca digital.

El contraste entre la banca pública y la privada

La diferencia en los resultados financieros reside, en gran medida, en el perfil de la cartera y el origen de los fondos. Pablo Curat, ex director del BCRA y titular de la consultora, explicó a Infobae que los bancos públicos tienen mejores posibilidades de cobro gracias al manejo de las cuentas sueldo.

En el extremo opuesto se ubican las entidades que operan en el mercado abierto, otorgando préstamos personales o tarjetas de crédito a segmentos que hoy presentan mayores dificultades de pago. Los datos son elocuentes: mientras que el promedio de irregularidad del sistema ronda el 8%, en los bancos privados minoristas la cartera en situación anormal se dispara al 16,8%.

Entidades ganadoras y perdedoras

El informe detalló una dispersión muy alta en los rendimientos según el nicho de mercado:

Los más rentables: Las financieras de automotrices (Naranja, PSA, Rombo, Fiat) lideran el ranking con un ROE anualizado que llega al 68% en algunos casos, gracias a que operan con garantías reales (prendas).





Las financieras de automotrices (Naranja, PSA, Rombo, Fiat) lideran el ranking con un ROE anualizado que llega al 68% en algunos casos, gracias a que operan con garantías reales (prendas). Los más castigados: Bancos digitales y entidades enfocadas en consumo (Ualá Bank, Columbia, CFA, Másventas, VOII y Sucrédito) mostraron los peores desempeños.

Perspectivas para 2026

El escenario para el inicio de 2026 no muestra señales de alivio. La morosidad se mantiene en niveles altos debido a que no se ha reactivado la colocación de nuevos créditos —que ayudarían a «licuar» el índice de mora— ni se han masificado procesos de refinanciación efectivos.

En el mercado se observa una dinámica de «cancelación de deuda con más deuda»: algunos usuarios intentan saldar saldos de tarjetas de crédito mediante préstamos personales o fondos de billeteras virtuales. Sin embargo, ante tasas que se mantienen elevadas y una colocación de crédito que baja en términos reales, la recuperación de la rentabilidad bancaria parece, por ahora, lejana.

Con información de Infobae