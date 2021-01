Preocupación porque mucha gente queda encerrada por el agua en el Chocón

La Villa el Chocón tiene dos grandes atractivos para refrescarse: el lago Ramos Mexía de un lado de la represa y el río Limay, de la otra. En este último punto está prohibido acampar y, también, permanecer luego de que suena la sirena que avisa que se dejará salir más agua, pero los visitantes no hacen caso y aumentan los rescates. Además, desde Defensa Civil advierten que otro de los problemas que registran son los conductores de autos de alta gama que quedan atascados al tratar de atravesar cañadones.

El director municipal de Defensa Civil, Jorge Dumigual, manifestó que es "es impresionante lo que está pasando en Villa el Chocón". Resaltó que aunque las zonas estén señalizadas y se emita la advertencia sonora, la gente decide ignorarla.

Dumigual contó que las personas llegan hasta la zona del río Limay que está cerca de la presa y se instalan, incluso con carpas. Sin embargo, cuando escuchan la sirena no se retiran y luego tienen que ser rescatados.

El funcionario contó, en nota con AM Cumbre, que el 26 de diciembre, un grupo de 12 personas se ubicó sobre una isla que se forma con el caudal normal. Cuando la represa erogó más agua y el Limay creció ya no pudieron salir. Defensa Civil, Prefectura y Policía tuvieron que montar un operativo especial para rescatarlas.

Algo similar pasó el jueves. Tres familias llamaron alrededor de las 23 para pedir auxilio porque quedaron atrapadas por el agua.

Para el funcionario la gente "no toma consciencia" que la zona del río no es como en Plottier o Neuquén. Recordó que la sirena puede sonar en cualquier momento porque la represa eroga agua de acuerdo a la demanda de energía que tiene, por lo que no hay un momento en el que se pueda dejar de prestar atención.

Otro de los problemas que tienen que atender en la villa es el de los conductores de autos de alta gama que intentan cruzar cañadones que solo podrían ser atravesados por vehículos 4x4. Dumigual lamentó: "se rompe la camioneta de Defensa Civil, después tenemos que arreglarla, nos traen inconvenientes estos rescates también".

A los inconvenientes que ya enfrenta Defensa Civil, el director teme que se pueda dar una situación peor: describió que los visitantes dejan sus autos a ambos lados de las calles e impiden el paso de vehículos de emergencia, como la autobomba de Bomberos y de la ambulancia. "El día que pase algo yo no se cómo vamos a hacer

Además, Dumigual indicó que, hasta el momento no registran personas ahogadas y recordó que el único sector habilitado para bañarse es el balneario municipal, donde hay servicio de guardavidas, y no en el faro, que hay acantilados.

