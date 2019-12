Presentan amparos para garantizar la Ley Brisa en Neuquén

La Ley Brisa fue sancionada con el propósito de brindar una reparación económica mensual, a los hijos e hijas de mujeres asesinadas en contexto de violencia machista hasta los 21 años (sin límite para las personas con discapacidad), y garantizar una cobertura integral de salud. En la actualidad el acceso efectivo a este derecho se demora.

La defensoría federal de Neuquén presentó amparos por mora luego de que la administración nacional no brindara una repuesta ante el pedido de cuatro chicos que iniciaron el trámite ante la Anses. Su mamá fue asesinada con un arma de fuego por quien había sido su pareja. En el juicio no se discutió la responsabilidad del hombre, ya que la reconoció. Pese a que había una situación de violencia de género, no fue condenado por femicidio sino por homicidio culposo.

La reparación es una suma de dinero que debe abonar el Estado nacional. La asignación mensual equivale a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. Es inembargable, esto significa que no puede ser afectada judicialmente, y es compatible con la Asignación Universal por Hijo y con el régimen de asignaciones familiares (ver aparte).

Hay que considerar que los destinatarios de esta prestación son chicos menores de 21 años, cuyas madres han sido asesinadas por sus padres, parejas o exparejas, y producto de esto han quedado a cargo de personas de su entorno afectivo, o han sido llevados a hogares o están en procesos de adopción.

Además de reunir la documentación requerida -que incluye DNI, acta de nacimiento, partida de defunción de los progenitores, copia certificada de la formulación de cargos o de la sentencia firme- hay que sacar turno en Anses, completar una serie de formularios y presentarlos.

“El amparo por mora es una herramienta que tiene la gente cuando el Estado no te responde y así obligarlo a hacerlo. Porque vos tenes derecho a que el Estado te de una respuesta. En este caso el amparo por mora muestra una desidia y revictimiza, porque los chicos deben peregrinar por un derecho que deberían dárselo operativamente”, afirmó el defensor Pablo Matkovic.

El Estado, que no llega a intervenir oportunamente para proteger la vida de las mujeres, tampoco lo hace con sus hijos. “En el medio de los vericuetos los chicos tienen no solo afectado su derecho a peticionar al Estado, sino también un derecho a que les reparen la violencia que ellos han tenido y la situación de desamparo en la que se encuentran”, aseguró el funcionario.

El único caso confirmado por Río Negro en el que se hizo efectiva la reparación económica en Neuquén capital fue el de los tres hijos de Delia Aguado. La joven tenía 32 años cuando su esposo, Diego Tolaba, la asesinó el 29 de noviembre de 2018. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el balneario de Sandra Canale. Un jurado popular declaró culpable de femicidio a Tolaba. Un año después del hecho los chicos pudieron lograr la cobertura.

Un sistema de protección

-La ley 27.452 creó un sistema de protección destinado a los hijos e hijas de mujeres asesinadas en contexto de violencia machista. Incluye una reparación económica, que perciben hasta los 21 años de edad, y la cobertura integral de salud.

-Los casos que contempla son: cuando el progenitor (padre) y/o progenitor afín (pareja de la madre) haya sido procesado/condenado por el homicidio de su progenitora (madre); cuando la acción penal seguido contra su progenitor y/o progenitor afín se haya declarado extinguida por muerte; cualquiera de sus progenitores (madre/padre) y/o progenitores afines (pareja de la madre/padre) haya fallecido por violencia intrafamiliar o de género.

-La reparación debe ser abonada mensualmente, y es el equivalente a un haber jubilatorio mínimo. Hasta los 18 años los chicos perciben la reparación a través de las personas que los cuidan. Entre los 18 y los 21 lo cobran directamente.

-El trámite se realiza ante la Anses. La defensoría federal de Neuquén (Río Dulce 844) y la de Zapala (Avellaneda 643) brindan asesoramiento.