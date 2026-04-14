Confirman un caso de gripe aviar en Río Negro: detectaron el virus en aves de traspatio en Cinco Saltos
Tras la confirmación del caso, SENASA dispuso la creación de un área de prevención alrededor del foco detectado.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Cinco Saltos, tras analizar muestras tomadas en gallinas, patos y gansos.
El diagnóstico se realizó luego de que se reportaran signos neurológicos y una elevada mortandad en un predio multiespecie de esa localidad. La intervención inicial y la toma de muestras estuvieron a cargo de personal del organismo con base en General Roca.
Medidas sanitarias y control del brote
Tras la confirmación del caso, el SENASA dispuso la creación de un área de prevención alrededor del foco detectado. En esa zona se implementarán medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico para identificar posibles vínculos que permitan determinar el origen y la posible propagación del virus.
Desde el organismo sanitario señalaron que estas acciones son fundamentales para contener el brote y evitar su diseminación a otros establecimientos.
Recomendaciones a productores
Senasa recomienda a productores avícolas y a quienes tengan aves de traspatio reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. También insistieron en la importancia de notificar de inmediato ante la detección de síntomas compatibles, como:
- Alta mortandad
- Signos nerviosos
- Problemas digestivos
- Dificultades respiratorias
El SENASA recordó que la detección temprana y la rápida notificación son claves para controlar este tipo de enfermedades y proteger la producción avícola de la región.
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