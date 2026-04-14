Confirman un caso de gripe aviar en Río Negro: detectaron el virus en aves de traspatio en Cinco Saltos

Se confirmó un caso en aves de traspatio en Cinco Saltos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Cinco Saltos, tras analizar muestras tomadas en gallinas, patos y gansos.

El diagnóstico se realizó luego de que se reportaran signos neurológicos y una elevada mortandad en un predio multiespecie de esa localidad. La intervención inicial y la toma de muestras estuvieron a cargo de personal del organismo con base en General Roca.

Medidas sanitarias y control del brote

Tras la confirmación del caso, el SENASA dispuso la creación de un área de prevención alrededor del foco detectado. En esa zona se implementarán medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico para identificar posibles vínculos que permitan determinar el origen y la posible propagación del virus.

Desde el organismo sanitario señalaron que estas acciones son fundamentales para contener el brote y evitar su diseminación a otros establecimientos.

Recomendaciones a productores

Senasa recomienda a productores avícolas y a quienes tengan aves de traspatio reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. También insistieron en la importancia de notificar de inmediato ante la detección de síntomas compatibles, como:

Alta mortandad

Signos nerviosos

Problemas digestivos

Dificultades respiratorias

El SENASA recordó que la detección temprana y la rápida notificación son claves para controlar este tipo de enfermedades y proteger la producción avícola de la región.