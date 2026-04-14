Se vienen los Playoffs de la NBA: comienzan los Play-In y se definen todos los cruces

Stephen Curry tendrá restricción de minutos durante Play-In por dolencias en la rodilla.

La fase más emocionante de la NBA está por comenzar. Este martes 14 de abril comienzan los Play-In y el sábado 18 se pondrán en marcha los Playoffs.

El formato Play-In, instaurado hace cinco temporadas, funciona de la siguiente manera: en una primera instancia se enfrentan el 7° contra el 8°, y el ganador se queda con el séptimo lugar en los Playoffs. Por su parte, el perdedor no queda eliminado, ya que tendrá una segunda oportunidad como local ante el vencedor del cruce entre el 9° y el 10°. De ese último partido saldrá el equipo que ocupará el octavo puesto en cada conferencia.

El fixture del Play-In

Martes 14 de abril de 2026

20:30: Charlotte Hornets (9°) vs. Miami Heat (10°) – Prime Video (Conferencia Este)

23:00: Phoenix Suns (7°) vs. Portland Trail Blazers (8°) – Prime Video (Conferencia Oeste)

Miércoles 15 de abril de 2026

20:30: Philadelphia 76ers (7°) vs. Orlando Magic (8°) – Prime Video (Conferencia Este)

23:00: Los Angeles Clippers (9°) vs. Golden State Warriors (10°) – Prime Video (Conferencia Oeste)

Viernes 17 de abril de 2026

20:30: Partido por el 8° puesto del Este – Prime Video

23:00: Partido por el 8° puesto del Oeste – Prime Video

El calendario de los Playoffs

Una vez definidos los clasificados, el sábado 18 de abril comenzarán los Playoffs de la NBA. En la Conferencia Oeste, todavía resta conocer a los rivales de Oklahoma City Thunder (1° de la fase regular) y San Antonio Spurs (2°). En el Este, esperan Detroit Pistons (1°) y Boston Celtics (2°).

La agenda de los primeros juegos de las ocho series:

Sábado 18 de abril de 2026

14:00: Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors – Prime Video

16:30: Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves – Prime Video

19:00: New York Knicks vs. Atlanta Hawks – Prime Video

21:30: Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets – ESPN

Domingo 19 de abril de 2026