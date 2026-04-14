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Etcheverry y Ugo Carabelli continúan su acción en el ATP de Barcelona: hora, rivales y dónde verlo

Tomás Etcheverry se medirá con el portugués Nuno Borges desde las 6:00 (hora argentina). En tanto, Camilo Ugo Carabelli enfrentará al español Rafael Jódar a partir de las 11:00.

Redacción

Por Redacción

Tomás Etcheverry abrirá la jornada del miércoles ante Nuno Borges en la Pista Rafa Nadal.

Tomás Etcheverry abrirá la jornada del miércoles ante Nuno Borges en la Pista Rafa Nadal.

La primera ronda del ATP 500 de Barcelona dejó un saldo negativo para los argentinos: cuatro quedaron eliminados y solo dos lograron avanzar.

Los que se despidieron del torneo fueron Sebastián Báez, Mariano Navone, Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo. En contrapartida, Tomás Etcheverry superó a Jack Draper por 3-6, 6-3 y 4-1 (WO), mientras que Camilo Ugo Carabelli consiguió un gran triunfo ante Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.

Ahora, Etcheverry se enfrentará a Nuno Borges, quien viene de derrotar al francés Adrian Mannarino por 6-3 y 6-4. Será el segundo cruce entre ambos: el único antecedente fue en Auckland, sobre superficie dura, con victoria para el portugués en tres sets. El partido abrirá la jornada del miércoles y comenzará a las 6:00 (hora argentina).

Por su parte, previsto para las 11:00 y en el tercer turno, Ugo Carabelli jugará ante Rafael Jódar. El español llega tras una sólida victoria frente a su compatriota Jaume Munar por 6-1 y 6-2, y se presenta como un rival exigente. Además, ya tienen un antecedente reciente: el europeo se impuso en las semifinales del ATP de Marrakech a comienzos de abril.

Ambos encuentros se disputarán en la Pista Rafa Nadal y serán televisados por Disney+. En esa misma cancha, el segundo turno será protagonizado por Alex de Minaur y Hamad Medjedovic, mientras que la jornada se cerrará con el duelo entre Cameron Norrie y Ethan Quinn.


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La primera ronda del ATP 500 de Barcelona dejó un saldo negativo para los argentinos: cuatro quedaron eliminados y solo dos lograron avanzar.

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