Etcheverry y Ugo Carabelli continúan su acción en el ATP de Barcelona: hora, rivales y dónde verlo

La primera ronda del ATP 500 de Barcelona dejó un saldo negativo para los argentinos: cuatro quedaron eliminados y solo dos lograron avanzar.

Los que se despidieron del torneo fueron Sebastián Báez, Mariano Navone, Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo. En contrapartida, Tomás Etcheverry superó a Jack Draper por 3-6, 6-3 y 4-1 (WO), mientras que Camilo Ugo Carabelli consiguió un gran triunfo ante Karen Khachanov por 6-3 y 6-4.

Ahora, Etcheverry se enfrentará a Nuno Borges, quien viene de derrotar al francés Adrian Mannarino por 6-3 y 6-4. Será el segundo cruce entre ambos: el único antecedente fue en Auckland, sobre superficie dura, con victoria para el portugués en tres sets. El partido abrirá la jornada del miércoles y comenzará a las 6:00 (hora argentina).

Por su parte, previsto para las 11:00 y en el tercer turno, Ugo Carabelli jugará ante Rafael Jódar. El español llega tras una sólida victoria frente a su compatriota Jaume Munar por 6-1 y 6-2, y se presenta como un rival exigente. Además, ya tienen un antecedente reciente: el europeo se impuso en las semifinales del ATP de Marrakech a comienzos de abril.

Ambos encuentros se disputarán en la Pista Rafa Nadal y serán televisados por Disney+. En esa misma cancha, el segundo turno será protagonizado por Alex de Minaur y Hamad Medjedovic, mientras que la jornada se cerrará con el duelo entre Cameron Norrie y Ethan Quinn.