Problemas con las compras

Roca

Me dirijo al diario por medio de la presente para informar la presente situación, en la cual numerosos usuarios nos vemos afectados por nuestras compras en una tienda de mascotas de General Roca. Esta tiene los jueves descuentos del 20% con la tarjeta del Banco Patagonia. Hace mucho que compro y siempre se me hizo el descuento, pero hace ya cinco meses atrás he notado en mi resumen de cuenta que no tengo la promoción.



Por tal motivo, llamé al banco, siendo atendida por un operador que me informó que dicha tienda solo tenía descuentos los días miércoles y domingos. Subrayo domingos porque me parece irrisorio que un negocio de mascotas esté abierto un domingo, a lo que el operador me contesta que “figura así en el banco”.



Hoy me dirigí al negocio y les comenté a los empleados, quienes me manifestaron que varios clientes están también teniendo problemas. Cuando les comenté lo dicho por el operador del banco, me imprimieron el contrato que tienen con la entidad. Está a disposición la primera hoja del contrato del negocio donde se afirma que la oferta recién vencerá a fines de diciembre de 2019.



Espero que el banco acuse recibo y nos haga el reintegro correspondiente.

Quedan a disposición las demás fojas correspondientes del contrato del negocio.

Silvia Castex

DNI 12.949.107