Messi y Di María se unen, pero fuera de las canchas: el negocio inmobiliario que los conecta en Rosario 

Lejos del fútbol y del mundo de la Selección Argentina, Lionel Messi y Ángel Di María vuelven a cruzarse con una apuesta por el desarrollo inmobiliario en Rosario, la ciudad donde ambos crecieron y con la que mantienen un vínculo especial.

El proyecto se llama Punta Mediterráneo y está impulsado por la familia Messi. La comercialización está a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, la empresa de Vanesa, hermana del futbolista de Rosario Central. En diálogo con TN, Fernando Varano, integrante de la firma, brindó detalles del emprendimiento y explicó qué lo diferencia dentro del mercado local.

El proyecto se desarrolla frente al río Paraná y busca aprovechar uno de los paisajes más característicos de Rosario.

Punta Mediterráneo: cómo es el proyecto frente al Paraná

El complejo está ubicado sobre la barranca, en Guayaquil al 200, frente al río. Uno de sus principales atractivos es la vista panorámica, que se extiende desde el puente Rosario-Victoria hasta Puerto Norte.

El paisaje es uno de los protagonistas centrales. La amplitud visual y la cercanía con el río forman parte de los atributos que busca ofrecer el emprendimiento, pensado para quienes quieren vivir en una zona residencial con el entorno natural como parte de su vida cotidiana.

El desarrollo está ubicado sobre la barranca, en Guayaquil al 200, frente al río Paraná. (Foto: dimaria.inmobiliaria/Instagram)

Punta Mediterráneo contará con propiedades de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que van desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados. La variedad de opciones apunta a diferentes perfiles: desde personas que buscan su próximo hogar hasta familias que necesitan más espacio o compradores que evalúan una inversión inmobiliaria.

El emprendimiento cuenta con la participación de las empresas constructoras Edeca y Depaoli & Trosce. Según lo previsto, las obras avanzan con el objetivo de completar el desarrollo en 2028.

Desde Di María Negocios Inmobiliarios, Fernando Varano destacó el potencial de la ubicación y el aporte que el proyecto puede hacer al crecimiento de la zona norte de Rosario. La combinación de paisaje, entorno y diversidad de unidades forma parte de la propuesta para atraer a futuros residentes e inversores.

El otro proyecto de la familia Messi

En paralelo con Punta Mediterráneo, la familia Messi trabaja en el plan de un estadio para el club Leones en la ciudad de Alvear. Se trata de un proyecto multiuso que abarca 52 hectáreas e incluye sectores residenciales abiertos y privados, un área comercial de escala metropolitana y un predio de 10 hectáreas destinado al club.

En este caso, la comercialización también estará a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, mientras que el desarrollo será llevado adelante por la empresa JC Basileuo.

Lejos de las canchas, Messi y Di María estarán conectados a través de dos proyectos inmobiliarios vinculados con Rosario y sus alrededores. Punta Mediterráneo tendrá al río Paraná como uno de sus principales atractivos, mientras que Estación Leones apunta a integrar viviendas, comercios y espacios deportivos en una iniciativa de mayor escala.