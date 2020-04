Psicología: ¿Cómo afecta el encierro nuestras emociones?

La cuarentena comienza a generar efectos en nuestro estado de ánimo, en el sueño y en nuestra conducta, dándonos un sinfín de síntomas fisiológicos y mentales que aumentan la ansiedad y nos vuelve irritables. La incertidumbre que implica “no saber” cuándo podremos volver a nuestras actividades nos lleva a padecer un mix de emociones entre las que detectamos miedo, tristeza, inquietud, enojos y la sensación de falta de control de nuestra realidad.

Para poder mantener nuestra mente lo más “despejada” posible, es necesario marcarnos a nosotros mismos una serie de objetivos y rutinas diarias que intenten ser lo más parecidas a nuestra vida antes de la cuarentena:



• Mantener hábitos de limpieza y orden, no solo con el hogar sino con nosotros mismos. El encierro tiende a que en muchos casos nos dejemos el pijama todo el día, no nos peinemos, etc., por eso debemos cambiarnos como si fuéramos a salir.



• Evitar el bombardeo masivo de mensajes alarmistas por Whatsapp o redes (muchas veces reenviamos sin siquiera leer lo que nos llega, nos levantamos y acostamos con el celular y lo primero que leemos son noticias negativas), es por eso que se recomienda ver una hora de noticias al día.



• Hacer al menos una hora de actividad física (adaptada con lo que tenemos en casa y con el grado de entrenamiento que llevemos). No solo nos mantienen el estado físico sino también despejan la mente.



• Se debe manejar información clara con los niños porque para ellos ésta situación también representa estrés: hay que explicarles que el encierro es para ayudarnos a nosotros y a otras personas a no enfermarse, sin asustarlos con palabras como muerte o contagio sino haciéndoles sentir que están teniendo un buen gesto colaborando con los demás por el cual se tienen que sentir orgullosos.

• La familia debe funcionar como equipo, cada integrante debe tener su tarea, con horarios para hacer deberes, trabajo, ordenar, comer y darse espacios que gratifiquen, como juegos, lectura de un libro, ver series, etc.



Y lo más importante: No ceder a la cuarentena. Es el momento de seguir haciendo las cosas bien, entre todos, para volver lo antes posible a nuestra vida cotidiana.

JULIETA JACOBO

MPN 1492

lic.julietajacobo@gmail.com