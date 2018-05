Gustavo Sylvestre “El gobierno padece una gran crisis de confianza”

Conduce el prime time en el canal de noticias de mayor audiencia, y tiene un recorrido de 35 años como analista político en los medios masivos de comunicación. En diálogo con PULSO, Gustavo Sylvestre se refirió al día despues de la corrida y al modelo de política elegido por el gobierno de Cambiemos.

PREGUNTA: ¿Cuál es la primera impresión luego de lo ocurrido el último mes?

RESPUESTA: Creo que Melconian con su lenguaje barrial y futbolero, lo describió a la perfección. Incluso Elisa Carrió lo expresó con claridad en medio de la crisis, cuando criticó con dureza a Duran Barba y pidió al gobierno que comunique bien y explique lo que está sucediendo. El gobierno construyó un discurso basado en el marketing, que funcionó durante dos años y medio. Esta es la primera vez que el gobierno debe enfrentar la realidad.

P: ¿Quienes son los ganadores y quienes los perdedores en términos políticos?

R: Creo que quien ha salido más fortalecido, es el Presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. De hecho el Presidente Macri lo destacó en un par de oportunidades durante la conferencia de prensa que brindó esta semana. Como contracara, pareciera que el tridente Peña, Quintana, Lopeteguy ha quedado muy debilitado. Por otra parte, la noticia es el regreso del ala política, algo que el gobierno despreció en lo que va de la gestión. La crisis dejó al descubierno la necesidad de hacer política.

P: ¿El ‘gradualismo’ fue un error de diagnóstico del gobierno?

R: El gobierno tiene un plan, y lo va a respetar. El tema tarifas es un ejemplo claro. El Presidente Macri reiteró esta semana que las tarifas se pueden pagar. Sin embargo hay un altísimo porcentaje de la población, empresas, clubes e instituciones, que manifiestan que no pueden afrontar los pagos. Hay opciones. Lo que hace falta es voluntad política de analizarlas. Mientras se da esta discusión, los grandes grupos empresarios que prestan servicios en el sector energía han generado fuertes ganancias. El campo y la minería, son otros sectores que se han beneficiado.

P: ¿Hubo exceso de optimismo como manifestó el Presidente?

R: Creyeron que la sola presencia de Mauricio Macri en la presidencia de la nación, iba a generar una lluvia de inversiones. Eso no ocurrió. Es por eso que hoy admiten que se equivocaron.

P: ¿Hay responsabilidad propia en la crisis?

R: En términos económicos, la crisis fue auto generada. Es muy cierto que el modelo anterior necesitaba correcciones. Pero el nuevo Indec, conducido por Jorge Todesca, ha reconocido que la economía creció un 2,5% en 2015, y por otra parte el país tenía un grado bajo de endeudamiento. Existió la posibilidad de hacer otra cosa, incluso aquello que el propio gobierno había planteado en campaña. Creo que el camino elegido es muy diferente al que habían propuesto.

P: ¿Es verosimil que el FMI no ponga condiciones para la asistencia financiera?

R: Decir que el FMI no va a poner condiciones es desconocer la realidad, o sencillamente no decir lo que de verdad sucede. Quienes analizamos la política hace años, en mi caso desde el año 1983 a la fecha, sabemos que el Fondo pone condiciones. Este no es un Fondo diferente. La forma en que el FMI se conduce ante un pedido de asistencia, está establecida en el estatuto del organismo. Y sabemos que las líneas ‘stand by’ como la que ha solicitado Argentina, son las que más exigencias imponen. Como ejemplo, basta con remitirse a la experiencia reciente en Grecia, y lo negativo que ha resultado en este sentido.

P: ¿Qué opina de la convocatoria política amplia que acaba de hacer el Presidente?

R: Hay que esperar para ver si de verdad esa convocatoria se concreta. Desde 1983 a la fecha, todos los gobiernos cuando han tenido problemas políticos o económicos, ante una coyuntura adversa o un momento de debilidad, lo primero que han hecho es convocar al diálogo o a un gran acuerdo nacional, que más tarde queda en la nada. En este caso, no está claro aun en qué consiste la convocatoria. Lo que sí es evidente, es que existe una crisis de confianza muy grande. El gobierno todavía mantiene el 30% de apoyo que es el núcleo de su base política. Pero tanto la reforma previsional a fines de 2017, como el tarifazo al inicio de 2018, han golpeado en las capas medias que apoyaron el ascenso de Cambiemos.