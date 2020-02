Putin a perpetuidad

Girona, España

Veinte años después de su llegada a la presidencia de Rusia, Vladimir Putin se pertrecha para permanecer otros veinte en el poder. Dueño absoluto de la escena, nadie más que él parece tener claro cuál será su futuro cuando deje el puesto en 2024.

Todo son conjeturas, pero nadie duda de que se las ingeniará para seguir al mando, sea como primer ministro con poderes reforzados, o al frente de un renovado Consejo de Estado. A diferencia de su colega chino, Xi Jinping, presidente a perpetuidad, Putin debe guardar algunas formas, pero la reforma de la Constitución que acaba de anunciar persigue los mismos propósitos.



Me parece que no es una buena noticia para Rusia y tampoco para Europa, que tiene en Putin a un fiero opositor a la democracia liberal, al frente de una potencia que aún conserva músculo político y militar y, sobre todo, no vacila en utilizarlo conforme a sus intereses, sin miramientos con la legalidad internacional o los derechos humanos.

José Morales Martín

DNI 71.246.596