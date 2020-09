Qué le respondió el presidente Fernández al papá de Solange

El presidente Alberto Fernández dijo anoche que aún no había leído la carta del neuquino Pablo Musse, papá de Solange, y que tenía un conocimiento "muy por arriba del caso", pese a lo cual aseguró: “Qué le puedo decir yo a un padre que perdió su hija. Lo único que puedo hacer es mostrarle mi solidaridad para con él. No le voy a contestar a un padre que pasó por semejante desgracia, Lo único que puedo hacer es estar de su lado, y si puedo hacer algo para calmar su pena, lo haré”.

En la entrevista que le hizo el canal TN, el primer mandatario los periodistas Marcelo Bonellli y Edgardo Alfano le preguntaron por el caso de la joven enferma de cáncer que perdió la vida en Córdoba, cuyo padre no fue autorizado para ingresar a la provincia en el marco de los protocolos impuestos por la pandemia.

Pablo Musse, padre de la joven, publicó una carta donde apuntó contra Alberto Fernández y el gobierno cordobés. En la carta se expresaba: “Sr presidente me llamo Pablo Musse, padre de Solange Musse, Ud en una declaración dijo que acá nadie le quita la libertad a nadie, quiero corregirlo, Ud y el gobierno de Córdoba, le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida, ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero Usted y el gobierno de Córdoba, no se lo permitieron”.

“Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿que ironía no? Usted sí, mi hija no. Lamentablemente no vi ni escuche declaraciones de los derechos humanos, violaron el código penal 248, tampoco vi ni escuche al INADI, por maltrato a una persona con capacidades diferentes”, apuntó Pablo Musse en la carta que compartió en Facebook.

Recalcó que “nos piden esfuerzos y que nos cuidemos, cuando ustedes no dan el ejemplo. Usted no tiene palabra, cuando habla no le creo”.