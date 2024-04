«Vale la pena convocar a otros bloques y poder trabajar juntos», dijo Zago, previo a tratar la Ley Bases

En una entrevista realizada por Perfil, Oscar Zago, titular de la bancada del MID y expresidente del bloque oficialista, reflexionó sobre el momento político y los desafíos que enfrenta el oficialismo en la Cámara de Diputados, especialmente en relación al tratamiento de la Ley Bases. Qué dijo respecto de su vínculo con Milei y cuál es su expectativa en el recinto, este lunes.

Zago destacó que el oficialismo llega a la sesión por la Ley Bases en buen estado, con un aumento en las firmas de apoyo con respecto a la versión anterior de la ley. Señaló que, a pesar de algunas diferencias internas, existe una actitud más positiva y que esperan poder sacar la ley en la semana siguiente.

Acerca de su relación con Martín Menem, el expresidente del bloque de LLA reconoció que tiene «poco diálogo». «Hablo lo justo y necesario por el tema de la ley Bases y del Paquete Fiscal. Lo que cordialmente tiene el presidente de un cuerpo legislativo con el titular de uno de los bloques», cerró.

El legislador también comentó sobre la evolución de la Ley Bases desde su primera versión, resaltando que se han modificado y caído varios artículos, lo que indica un proceso de aprendizaje y adaptación.

Respecto a la conformación del bloque MID y su apoyo a la Ley Bases, Zago enfatizó que este bloque ha estado trabajando con el presidente Milei desde el 2021, buscando ampliar la convocatoria a otros bloques para sumar más diputados y trabajar en conjunto.

«Podemos tener puntos de vistas diferentes respecto de la conducción legislativa. Hoy, vale decir que se formó una conducción de un presidente con un grupo de nueve diputados alrededor«, explicó Zago.

Y agregó: » Lo que nosotros proponíamos es ampliar, poder pensar en conformar un interbloque y sumar en definitiva muchos más diputados. Lo que para nosotros vale la pena es convocar a otros bloques y poder trabajar juntos«.

Sobre su relación con el presidente Milei, Zago aseguró que su vínculo está «intacto» y que solo habla lo necesario con él. Respecto a las posibles discrepancias en la comunicación con el presidente, Zago indicó que no está al tanto y que su objetivo es cambiar las prácticas de la vieja política.

«Hacer las mismas cosas que nosotros criticamos permanentemente, no está bien. Eso de convocar y desconvocar no es lo correcto. Yo vine para cambiar las cosas. Lo hice y lo hice bien», reflexionó.

Estos dichos surgen en cuanto a la situación de la Comisión de Juicio Político. Zago destacó que su enfoque es diferente al de la vieja política y que ha seguido el reglamento interno en todo momento.

Finalmente, Zago comentó sobre la importancia de la Ley Bases para la economía, señalando que la reforma laboral es fundamental para modernizar las reglas del juego y mejorar la situación del empleo en el país.

«Cuando te dan una herramienta siempre es para mejorar. La reforma laboral es sin dudas para mejorar. Muchas veces las empresas no toman empleados porque las reglas del juego no son claras. Hay acuerdo con sectores gremiales y algunos que quieren más y otros que quieren menos. Pero es importante que la CGT y la CTA se sientan medianamente conformes y que no sea tomado como un ataque a los gremios, sino como un avance en modernizar lo que estaba muy atrasado», concluyó.

