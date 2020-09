¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Hoy contesta Fernando Pizarro

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestro invitado a la sección es Fernando Pizarro, violonchelo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro.





Entre sus varios imprescindibles, Fernando destaca siempre “aire puro, agua fresca, luz del sol y una Tierra sin maltratos; porque si maltratamos a la Tierra o a los seres vivos que habitan en ella, tenemos que entender que es maltratarse a uno mismo. Que, tarde o temprano, por la ley de causa y efecto, ese maltrato volverá a nosotros. Si en cambio comprendemos que en Ella cultivamos y cosechamos nuestros alimentos en paz, amor y alegría, claramente la vida nos ofrece otras cosas. La Tierra jamás nos traicionará”.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de un músico excepcional como Fernando:



La música



“En el comienzo de todo fue la música quien abrió los secretos dentro de mí y, a través del violonchelo, instrumento que tengo la dicha de tocar, me trajo hasta aquí, a este maravilloso valle, a esta hermosa “Ciudad de las Artes”, donde junto a colegas y amigos de FCP, llevamos alegría y esperanza a los corazones de toda la comunidad”.



Mi mascota



“Michifusa, una gran compañera desde hace ya tiempo. Me encanta observarla y cuidarla. Y también jugar con ella cuando guarda sus uñas. Me recuerda además que, sin amor, no somos nada”.



Los amigos



“Los amigos de la vida; sin ellos lo anterior no tendría sentido. Son un bálsamo al alma. Un pilar fundamental en estos momentos y los días venideros. Con un amigo de la secundaria, por ejemplo, jugamos todas las noches al ajedrez online”.



La lectura



“Las lecturas, a las que también dedico muchas horas diarias, las considero siempre fundamentales, porque es nuestro deber obtener el conocimiento que nos brindan para comprender mejor a nosotros mismos, a los demás y a lo todo lo que nos rodea”.