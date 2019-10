¿Quién paga?

Santa Rosa, La Pampa

Seguimos con la misma cantinela. ¿Los dineros que todos los meses nos descuentan para la jubilación son privados o públicos? Hoy son administrados por el Estado, por lo tanto asumimos que son públicos, pero míos…

Si no he depositado mensualmente un cierto porcentaje no recibiré lo que marca la ley. Pero también es una jubilación, los montos depositados en los últimos diez años. ¿Y los otros veinte? Por eso decimos que mejor quedarse afuera de las “patriadas” y averiguar cosas donde el Estado es pero no es. Recordemos la alharaca que se hizo cuando los fondos de los jubilados, que administraban las AFJP, quisieron ser embargados por la Justicia norteamericana. Es que las AFJP los tenían depositados allá, cosa que sabíamos. El Estado, representado por el Ministerio de Economía y la presidenta, publicó una página entera en los periódicos informando que no se debía tocar los fondos privados. Cuando la Justicia del norte se basó en esos juramentos y no los embargó, el Estado, con el apoyo del Congreso, los estatizó, pero siguen siendo privados. Hoy veo en un folleto emitido por la Anses dónde todo se mezcla. ¿Quiénes están pagando (1) la Pensión Universal para el Adulto Mayor, (2) la Asignación Universal por Hijo, (3) las Asignaciones Familiares y (4) la Pensión no Contributiva por Invalidez? Eso lo administra la Anses, pero ¿el dinero de dónde sale? Cuando la Anses le presta a un jubilado, ¿a cuánto lo presta? Y cuando invierte en bonos de Estado, ¿a cuánto es la tasa? ¡Nos están robando! ¿Recién se desayuna? ¿Dónde vivía, debajo de una piedra?

Muchas gracias

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095