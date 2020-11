Villa Mascardi: "Van a ir a matarnos y vamos a estar esperando"

“¿Cuándo va a ser el desalojo? ¿Podemos saber? Van a ir a matarnos y vamos a estar esperando. ¡Juez estúpido!”, gritó María Nahuel al término de la audiencia que se llevó a cabo hoy a las 14.

El juez Bernardo Campana rechazó la impugnación presentada por la defensa de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu y reafirmó la decisión del juez de Garantías de Bariloche, Martín Arroyo, que ordenó restituir la propiedad privada al Obispado mediante el desalojo de los ocupantes.

El magistrado insistió en que la medida debe llevarse a cabo sin violencia.

Meses atrás, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que ocupa un área de Parques Nacionales desde 2017 informó la extensión de “su control territorial sobre el territorio lindero conocido como Hueche Ruka que estaba en manos del Obispado Católico de San Isidro”.

En esta última audiencia que se extendió por dos horas, el abogado defensor Nelson Vigueras, recalcó que “se debe tener individualizar al imputado. El denunciante Carlos Alberto Giménez Valenzuela habló de cuatro hombres encapuchados. ¿Cómo se vinculó a estas cuatro mujeres?”.

Consideró que esto “ocasiona un agravio porque se las vincula a un proceso sin que haya una investigación que las vincule a la causa”.

“Pero ¿pertenecen a la Lof?”, preguntó Campana. “Sí, señor juez –respondió Vigueras-. Pero no hay ninguna vinculación objetiva con estos cuatro encapuchados masculinos”.

El abogado de la querella, Ernesto Saavedra, planteó que “está probada la usurpación”. “Aún no se hace cesar el delito y hay un destrozo de la propiedad. Pedimos que el desalojo se hiciera con la menor violencia posible”.

La fiscal Betiana Cendón consideró que “el juez Arroyo resolvió la denegatoria en forma muy clara”. “Lo que hace la defensa es parcializar lo que el Ministerio Público Fiscal trajo a la audiencia. No se citó solo a estas cuatro mujeres que estuvieron a derecho y se presentaron. Se notificó también a cuatro masculinos que integran el lof. Pero no estuvieron en la audiencia. Entonces, no es una arbitrariedad del Ministerio Público ir en contra de las mujeres”, expresó.

Cendón insistió en que “se trata de un delito que no hemos podido hacer cesar. Las usurpaciones siempre empiezan con NN y es función del Ministerio Público encontrar la prueba”.

Recalcó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) admitió que “no pudo hacer relevamiento del lugar. Y ese relevamiento implica nombre y apellido. El Codeci tampoco pudo identificarlos”.

En un momento de la audiencia, una de las imputadas, María Nahuel, cuestionó duramente a Cendón. “Trabajá bien, hacé tu trabajo. Yo, María Nahuel, no le tengo miedo a nadie. A los 12 años, ya estuve presa”, dijo.

Y agregó: “Si somos reconocidos o no, no nos interesa. Cuando ustedes vinieron, ya estaban nuestros ancestros”. El juez insistió en que “nadie discute su origen y su pertenencia al pueblo mapuche”.

Nahuel objetó: “Reconózcanos primero como mapuche, como pueblos originarios. Somos preexistentes al estado. Cuando hablan del parque nacional, le robó a los mapuche. El estado nos despojó”.