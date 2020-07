Rebels dejó sin invicto a Waratahs en el SR australiano

Rebels superó hoy como visitante a Waratahs, por 29 a 10, después de un primer tiempo 19 a 10, y le quitó el invicto, en el comienzo de la cuarta fecha del Súuper Rugby Australia, en el que juegan cinco franquicias del país oceánico.

El partido se jugó en el Sydney Cricket Groun de Sydney, en el que Rebels fue dominador del juego, y fue el primero de la cuarta fecha que se completará mañana desde las 6.15, cuando se enfrentarán Western Force y Brumbies en el Leichhardt Oval en Perth.

Para Rebels, marcaron tries Ryan Louwrens y Marika Koroibete, con cinco penales y dos conversiones de Matt Toomua. Para Waratahs, Alex Newsome sumó un try y Will Harrison una conversión y un penal.

El triunfo de Rebels fue indiscutible, aunque podría haber sido más amplio si su ataque hubiese sido más ordenado y con más seguridad en el manejo del balón.

Waratahs no sólo se quedó sin invicto, sino que desperdició la posibilidad, victoria y punto bonus mediante, de llegar al primer lugar en el certamen.

Marika Koroibete anotó uno de los tries de Rebels. Gentileza.

El puntero del Súper Rugby australiano es Reds con 10 puntos, que tiene fecha libre. Más atrás aparecen Brumbies, 9; Waratahs y Rebels, 6, y Western Force, 1.

Al terminar las ocho fechas regulares, el segundo jugará ante el tercero y el ganador definirá al campeón del certamen ante el que culmino primero en la primera fase, el 19 de setiembre.