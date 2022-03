3 recetas fáciles para cocinar merluza

Merluza a la plancha o sartén por Pilar Hernández (@enmicocinahoy)

Ingredientes:

– 4 filet de merluza sin espinas

– aceite

– sal y pimienta

– Condimentos varios: orégano, comino, cilantro, ajo

– perejil y limón para servir

Preparación

En un plato o bandeja colocar 2 capas de papel absorbente. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio, unos 2-3 minutos. Colocar los filet sobre el papel y usando más papel secar completamente. Agregar aceite a la sartén caliente, 1 cucharada más o menos (se va a calentar de inmediato). Colocar 2 filet o los 4 si la sartén es grande. No deben quedar sobrepuestos. Sazonar con sal, pimienta y condimentos completo si se desea. Cocinar por 3 minutos. No mover. Pasado los 3 minutos, con una espátula dar vuelta, sazonar y cocinar 2-3 minutos por el otro lado, va a depender del grosor del pescado. Sacar al plato y servir de inmediato o cubrir con papel aluminio o una tapa de olla para que no se enfríen. Cocinar los otros filet. Servir con perejil espolvoreado encima y limón.

Rollitos de merluza con jamón y queso en salsa verde por @vickitacocina

Ingredientes

Para la salsa:

– 1/2 cebolla

– 1/2 atado de acelga (solo las hojas)

– 1 ajo

– 2 cucharadas de queso crema light + cucharadas de queso rallado + 1 cucharadita de almidón de maíz para espesar

– sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Para los rollitos:

– 8 filet de merluza no muy grandes

– 100 g jamón cocido

– 100 g queso de máquina

Preparación

Para la salsa: Rehogar la cebolla con el ajo picado. Agregar las hojas de acelga (previamente hervidas por 10 minutos) picadas y bien escurridas. Mezclar bien y agregar el queso crema, el queso rallado y los condimentos. Por último, añadir el almidón de maíz y dejar hervir hasta que espese. Reservar.

Para los rollitos: Precalentar el horno a 180º C y sazonar los filetes de merluza con sal y pimienta. Colocar una feta de queso envuelto en una feta de jamón (para que no se escape el queso al derretirse) por encima de cada filet. Enrollar desde el extremo más angosto al más ancho y sujetar con palillos para que no se deformen. Acomodar en una fuente para horno previamente aceitada. Cubrir los rollitos con salsa y llevar al horno unos 15-20 minutos.

Merluza a la riojana por Alina Cobuscean (@cocinaconalina)

Ingredientes:

– 400 g de merluza sin espinas

– 1/2 vaso aceite de oliva

– 1 cebolla grande

– 4 dientes de ajo laminados

– 50 ml de vino blanco

– 1 cucharadita de pimentón dulce

– 2 ajíes

– 1 hoja de laurel

– 1 morrón rojo asado o de lata

– sal, pimienta negra molida

– 1/2 vaso de agua

– 1 cucharada de harina de pescado

Preparación

Doramos los ajos laminados y apartamos. En este aceite doramos ligeramente los filet salpimentados y pasados por harina. Los apartamos a un plato. En este mismo aceite rehogamos la cebolla cortada en juliana (nos llevará unos 10 minutos). Añadimos el pimentón y una cucharadita de harina. Removemos y añadimos el vino, evaporamos. Añadimos el laurel, los ajíes y salpimentamos. Se añade un poco de agua. Por último, incorporamos el pescado, los ajos y el morrón rojo cortado en tiras. Cocinamos de 3-5 minutos más y servimos.