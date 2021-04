Reclamo a PAMI

Estoy transitando Covid y tengo altibajos en mi salud que trato de solucionar utilizando el convenio entre PAMI y la firma de atención domiciliaria Vital. Desde que se me realizó el hisopado (positivo) ante mi requerimiento fui atendido correctamente. Luego todo cambió al requerir la presencia de un profesional. Me pusieron mil trabas, hasta me piden certificado de no movilidad.

Autoridades del PAMI: tomen cartas en este asunto porque este servicio no es gratis, y puede constituir abandono de persona

Jorge Garritano

DNI 4.440.193 - Afiliado 15000611350800



Cipolletti