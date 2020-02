Recomendaciones de seguridad: lo que tenés que saber si vas a la Fiesta de la Manzana

La Unidad Regional II de la Policía de Río Negro anticipó que realizará este fin de semana, un operativo de prevención en el predio de la Fiesta Nacional de la Manzana, para garantizar la seguridad y el orden público.

Por eso, previo al inicio de la masiva celebración, dieron una serie de recomendaciones para los asistentes durante las tres noches, 7, 8 y 9 de febrero.

No se podrá ingresar al Predio de la Manzana con bebidas alcohólicas, aerosoles, botellas de vidrio, encendedores, elementos contundentes y/o cortantes (cuchillos), ni armas de cualquier tipo.

Los que vayan en grupo, deben acordar previamente el punto de referencia y de encuentro en caso que se separen en el predio.

Vigilar y estar permanentemente atentos a los propios objetos personales y de valor.

En concentraciones masivas, si tiene sensación de estar atrapado o sin salida posible, buscar ubicación alternativa donde haya una vía de evacuación.

No subirse a barandilla, rejas u otros elementos inestables que sean peligrosos.

Una vez finalizados los espectáculos, retirarse de forma ordenada, respetando el orden de salida y siguiendo las indicaciones de los servicios de seguridad.

Si va con niños o niñas, se recomienda llevarlos en los hombros o de la mano y estar pendientes de las personas mayores y/o con discapacidad.

Para no perder a los chicos

A los fines de prevenir extravío de menores en el predio, en los ingresos se hará entrega de fichas con los datos necesarios para ubicar a sus responsables rápidamente. También pueden completarse por los padres, en sus casas, antes de ir al evento.

Se le debe indicar a los niños que guarden ese papel en el bolsillo, y que en el caso de perderse, busquen a un policía y se lo entreguen.