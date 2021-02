Recomiendan el uso de doble barbijo para disminuir las chances de contagios

De acuerdo a una investigación de la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, el uso de dos tapabocas sería lo más efectivo para evitar contagios de coronavirus.

La recomendación es utilizar un barbijo descartable debajo de uno de tela, para asegurar que no se desprendan las gotas de saliva o los aerosoles exhalados.

De no tener la posibilidad de usar dos tapabocas, se aconseja asegurar su ajuste para que el aire no entre ni salga, algo que no todos los barbijos aseguran.

El estudio de la CDC arrojó que si dos personas en distancias cortas o lugares cerrados usan la doble protección, el riesgo de contagio es del 5%, lo que significa un 95% de efectividad.

Si solo una de las dos tiene el doble barbijo, el riesgo sube un 15% y la protección queda en un 80%. Si una persona tiene un solo barbijo y la otra nada, las probabilidades de contagio ascienden a un 60%.

Además, aclararon que la doble protección no sirve si se utilizan dos tapabocas descartables. En el caso de contar con un barbijo quirúrgico, no es necesario incorporarle otro, aunque reiteraron que deben estar reservados para personal sanitario.