A quién salvó Maxi de la placa de nominados en Gran Hermano 2022

La competencia en Gran Hermano 2022 sigue caliente en la pantalla de Telefe, ahora con las miradas puestas en la Gala de Eliminación del domingo, que hasta ayer tenía cuatro nominados. Allí, jugó un rol fundamental Maxi, ganador de la prueba del líder de la semana, quien salvó a uno de sus pares para quitarlo de la placa.

Maxi debió elegir entre Camila, Agustín, Nacho y Thiago. Si bien todo indicaba que podía salvar a uno de sus más cercanos, Thiago, finalmente su decisión sorprendió a los presentes y cambió el destino de quienes están nominados.

El cordobés se consagró ganador de la prueba del líder el último martes, cuando se quedó con el auto cero kilómetro que formaba parte de la competencia, un Toyota Etios. De esta manera, consiguió la inmunidad para no estar entre los nominados y, además, pudo salvar a uno de sus pares.

La situación que se dio en los últimos días con Thiago, revelada en una conversación con Ariel, llevó entonces a Maxi a volcar su voto en favor de Nacho, quien salió de la placa. De esta manera, corren riesgo de irse Camila, Agustín y Thiago.

Se trata de los tres personajes más cuestionados dentro y fuera de la Casa de Gran Hermano, por distintas razones. Camila, recientemente ingresada, no convence a la audiencia del reality de Telefe; Agustín ha sido uno de los más cuestionados antes de su reingreso semanas atrás; y Thiago, que llega por primera vez a placa, quedó en el ojo de la tormenta por sus actitudes con sus compañeros.

La sorpresa de Thiago

La decisión de Maxi sorprendió a Thiago, ya que consideraba que su cercanía con el cordobés iba a significarle la inmunidad ante la nominación. Eso se hizo notorio ante la expresión del participante, que no daba crédito a lo que escuchaba.

Es que una conversación dejó al descubierto el juego del más chico de la Casa. Días atrás, la insólita charla sorprendió, incluso, al público fanático del reality.

«Al Cone le dije: ‘vos y Thiago son intocables‘, pero con Thiago nunca hablamos eso. Por eso, cuando Thiago me dijo que me nominó, en la semana más difícil para mí…» dijo Maxi. «Pero si Thiago dijo que lo nominó al Cone» le contestó Ariel. «¿Thiago lo nominó al Cone?» preguntó desenfocado el cordobés y quedó en silencio. «Yo no sé para qué hablo» se lamentó Ariel.