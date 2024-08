Acusan a Leda Bergonzi de ser «una estafadora»: «la iglesia la…»

La reconocida sanadora Leda Bergonzi, cercana a la familia de Lionel Messi, fue denunciada públicamente por estafa. El productor de Mendoza que acompañó a la rosarina en el inicio de sus presentaciones musicales aseguró que no hubo contrato y que «la iglesia la controlaba». Todos los detalles.

Por qué aseguran que Leda Bergonzi es «una estafadora»

El productor Alberto Castillejo denunció públicamente a Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario, porque esta no quiso firmar contrato para sus presentaciones musicales y aseguró que «la iglesia la controlaba», en referencia a la fundación «Soplo de Dios Viviente», donde la religiosa participa.

Así, el encargado de gestionar los diversos shows musicales de Bergonzi dejó entrever que el espacio religioso donde ella participa no tendría toda la documentación necesaria y aseguró que Leda intentó «hacer negocios detrás mío». «Duele la estafa en nombre de Dios» indicó el hombre.

El productor Castillejo trabajó en el pasado con populares artistas, como Cacho Castaña, Estela Rabal, Moria Casán y el humorista Jorge Corona, entre otros. El empresario había apostado a Leda, pero con pesar aseguró que el vínculo laboral duró poco.

«Lo mío era estrictamente musical, no quería saber nada con las sanaciones» explicó el productor en diálogo con medios de Rosario. «Por cada show, cobró 2 millones de pesos y me aclaró que no lo podía facturar por problemas por la AFIP. Tengo todo documentado» agregó el productor teatral de Mendoza.

Finalmente, Castillejo contó que sus colegas le advirtieron que algo más ocurría. «Me dicen que me estaba estafando. Ella y su secretaria se iban a Buenos Aires a reunirse con mis contactos y cerrar los negocios por atrás» agregó el productor al respecto.

Quién es Leda Bergonzi

Conocida por su presunto poder de cura, Leda Bergonzi se dedica a la «sanación» con el aval de la Iglesia Católica desde hace ocho años. Durante todo ese periodo, atendió en Rosario, su ciudad de residencia, a miles de fieles que llevaron sus suplicas y pedidos.

Fue así que mantuvo un encuentro en septiembre de 2023 con la familia de Lionel Messi, encabezada por Celia Cuccittini y Matías Messi, la madre y el hermano del astro del fútbol respectivamente.

«Es la primera vez que los veo. Los trato igual que a todos. Tengo una mirada de Dios presente. No nos condiciona nada. Creo que Dios los ama a ellos como ama a todos”, había dicho en aquella ocasión la sanadora de 44 años de edad.