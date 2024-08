Luis Ventura no para de tirar bombas: Apuntó contra Alicia Barbasola, Cris Miró y hasta Maradona

El periodista de espectáculos Luis Ventura viene teniendo una semana picante. En vivo por «A la tarde» no solo protagonizó un cruce con Alicia Barbasola, pareja de Andrés Nara, sino que además reveló un romance secreto que tuvo Diego Maradona hace casi 30 años.

Alicia Barbasola y Luis Ventura abandonaron en vivo «A la tarde»: Qué pasó

La modelo Alicia Barbasola esta transitando un momento complicado, tras denunciar a Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira Nara, por violencia de género. Luego de lo sucedido Barbasola asistió al programa de Karina Mazzocco, «A La Tarde» para una entrevista. Sin embargo no le gustó que no haya sido un mano a mano como habían acordado y se molestó con las interrupciones del panel.

«Los chicos son divinos, pero yo pauté hacer un mano a mano con vos« manifestó Alicia. La negativa de entrevistada le cayó muy mal a Luis Ventura, quien es uno de los panelistas, al punto que amenazó con abandonar el estudio. “Perdón, yo me voy a levantar porque no me parece estar sentado acá en una entrevista en la cual no se puede preguntar” dijo.

Ante esto, Barbasola también aseguró que se retiraría. «Me retiro porque este es el trabajo de Luis y no quiero incomodar a nadie. Este es un tema que toca una fibra emocional muy particular. Vine mentalizada a hablar de mujer a mujer” dijo la modelo. Tras el corte las aguas se calmaron y Alicia tuvo su mano a mano con Mazzocco, como habían planeado.

Bomba: Luis Ventura aseguró que Maradona tuvo un romance con Cris Miró

No conforme con el tenso momento que compartió con Alicia Barbasola, Ventura continuó siendo picante y reveló un dato del pasado de Maradona y Cris Miró.

Cris Miró esta en boca de todos desde hace varias semanas, debido al lanzamiento de su serie biográfica por la plataforma HBO. Debido a esto, Ventura decidió hablar sobre la vida de la, ya fallecida, vedette.

“Yo fui amigo de ella, para mí era una persona con otra cabeza. Y me impresiona, miren que yo tengo mi altura, pero ella me superaba» dijo el periodista. Luego, lanzó la bomba: «Y mucha gente lo niega, mira para otro lado, pero ella, innegablemente, fue la preferida de Diego Armando Maradona”

“Diego Maradona le regaló un brazalete de brillantes, que ella vendió para pagarse el tratamiento (la modelo sufría de VIH). Se lo mandó a través de una persona, él estaba perdidamente enamorado de ella” afirmó.

Luego, brindó más detalles. “Ellos se encontraban, más allá del Hotel Nogaró, que era donde concentraba Boca, pero cuando tenían encuentros que no se debían saber Iban a un departamento de una famosísima figura del espectáculo” aseguró Ventura.