Alfredo Casero fue operado y su estado de salud es reservado

Tras haber sido internado de urgencia, el humorista Alfredo Casero ingresó este lunes, acompañado de su hija Minerva, al quirófano en la clínica San Camilo alrededor de las 9 de la mañana y fue sometido a una operación de cadera. Cabe destacar que el actor, desde hace siete meses padece de un problema en su cadera.

Alfredo casero internado: lo que se sabe hasta ahora

Según informa el diario LA NACION, algo se complicó durante la cirugía y el humorista se encuentra con pronóstico reservado. Al parecer, en los últimos días su dolencia se incrementó y los médicos le dieron un ultimátum por eso, Casero decidió internarse. Se sabe que el actor llegó caminando por sus propios medios a la clínica San Camilo para internarse.

Si bien la operación ya finalizó, el entorno reveló que “algo se complicó en la cirugía” y ahora el pronóstico es reservado. “El estado es delicado y complicado”, advirtieron desde el círculo íntimo sin querer dar más detalles. Por estas horas, Casero está acompañado por sus hijas Guillermina y Minerva.

El día que Alfredo Casero se dio el alta solo en el hospital

En enero pasado, el humorista fue internado en la clínica Zabala por un episodio similar. “Bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes del reestrenar Cha cha cha en el teatro”, contó por aquel entonces Fernanda Iglesias en el ciclo Puro Show.

Lo que se supo en ese momento es que Alfredo Casero se había dado de alta solo en su última internación, Fernanda Iglesias reveló qué como en ese tiempo el actor tenía mucho dolor y había ingresado a la Clínica Zabala en Belgrano, en la cuál estuvo internado hasta que decidió irse por su cuenta, sin que le dieran el alta.

Sobre ese episodio, el propio Casero desdramatizó la situación cuándo un periodista le hizo una nota. “¿Estás con un problema en la cadera?”, le preguntó el notero del matutino de eltrece en la puerta del teatro. “No, la traje para laburar”, bromeó el actor el día del reestreno. Y enseguida explicó la verdadera razón de su malestar: “Tuve un problema en la cadera, pero me caí. Siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo”.