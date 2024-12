Andrea Taboada no seguirá en DDM, el programa de Mariana Fabbiani: «Estupefacta»

Andrea Taboada reveló una triste noticia que recibió ayer cuando la llamaron a una reunión en la productora Mandarina y le informaron que, tras 10 años en la empresa, no le renovarán el contrato para el año que viene. “Ayer me comunicaron que no me renovaban, así que mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, dijo la periodista a Socios del Espectáculo.

“Yo me quedé estupefacta, helada. Fue mi regalo de cumpleaños, regalo de Navidad, todo junto”, reconoció Andrea, que esperaba no quedarse sin trabajo a esta altura del año.

“Es duro, son muchos años, mucha experiencia adquirida, bueno, y todo lo que yo le di a la empresa y la empresa me dio a mí. Entonces, es como difícil. Me duele por todo, por el trabajo, por todo. No me lo esperaba, para nada”, sumó bastante conmovida.

Por qué Andrea Taboada no seguirá en DDM

Luego, Andrea Taboada dio detalles de cómo fue la manera en la que le comunicaron que no seguirá en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani, ni tampoco en la productora Mandarina, que también tiene otros programas como LAM, del que ella también formó parte.

Andrea Taboada sin programa después de 10 años. Su palabra en #SociosDelEspectáculo: “Son momentos difíciles y de muchos cambios”.@socioseltrece pic.twitter.com/F2QEkkQmuU — eltrece (@eltreceoficial) December 11, 2024

“Me llamaron a una reunión… Yo entiendo, obviamente, pero bueno, es el laburo de uno, es el trabajo. Son momentos difíciles de muchos cambios. No hace falta que diga que no alcanza con un solo trabajo”, reconoció Andrea Taboada.

La inesperada renuncia de una de las panelistas de LAM

El ciclo LAM, que conduce Ángel de Brito por América, sufrirá una baja. Una de las panelistas decidió no continuar porque no le cerró la propuesta que le hizo el canal. Fernanda Iglesias anunció desde su cuenta de Instagram que dará un paso al costado. “Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa”, comenzó a contar la panelista.

“Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”, aseguró la periodista, que no informó si recibió alguna otra propuesta laboral.

Con información de NA