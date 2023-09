Andrea Taboada contó por qué se alejó de Ángel de Brito para siempre

Andrea Taboada fue panelista histórica de LAM. Primero en la pantalla de El Trece y luego al aire en América TV. Fueron más de siete años en el reconocido programa de espectáculos de la televisión argentina que conduce Ángel de Brito.

Este año, la periodista se alejó de Ángel de Brito. Aunque al principio le costó dejar el ciclo, la periodista se dio cuenta que era lo mejor para su crecimiento profesional.

Andrea Taboada reveló los motivos por los que se alejó de Ángel de Brito

En una nota con La Nación, Andrea Taboada habló sobre su salida de LAM y el vínculo con el conductor. «Veníamos hablando de la posibilidad de un cambio y no me pareció mal porque le hizo bien al programa y a mí. Fue un cimbronazo que además me sacó de mi zona de confort”, aseguró.

“Enseguida Mandarina, la misma productora en la que trabajo muy bien desde hace años, me ofreció sumarme a El diario de Mariana, que me permite volver a mis orígenes, a investigar. Me hizo muy bien”, recordó.

Andrea Taboada afirmó que hoy se siente muy cómoda en DDM. «Soy todo terreno y puedo trabajar en la calle, hacer un móvil, estar en un panel. Fue un cambio positivo, me encanta trabajar con Mariana Fabbiani y con todo el equipo. Y también fue súper positivo trabajar en LAM tantos años. Crecí mucho con Ángel y me hizo descubrir cosas mías que empecé a explorar”, agregó.

Al finalizar, la periodista desmintió conflicto alguno con Ángel. «No es cierto. Lo que se dice en las redes, queda ahí y es parte del juego. Hay mucha crueldad en las redes y me costó aprender a que no tienen que afectarme. A Ángel lo adoro y somos amigos, hemos ido de vacaciones juntos muchas veces y podría volver a trabajar con él. Simplemente, tocaba esta nueva etapa, que disfruto”, sentenció.