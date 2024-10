Ángel de Brito soltó una bomba sobre la supuesta amante de Martín Demichelis: «la odia toda la aerolínea»

La aparente separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson no para de sumar capítulos escandalosos. Tras la aparición de un hijo por fuera del matrimonio del ex DT de River, Ángel de Brito reveló fuertes datos de la supuesta amante del jugador. Aseguran que es azafata de Aerolíneas Argentinas y tiene muy mala relación con sus compañeras por salir con hombres casados.

«Sale con tipos casados y cuando la dejan enloquece»: Todo lo que se sabe sobre la supuesta amante de Demichelis

Durante la noche de viernes en LAM, Ángel de Brito y sus panelista revelaron datos sobre la aparente tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. El conductor aseguró que varias empleadas de Aerolíneas Argentinas le escribieron para contarle quién es la amante del futbolista.

«Tania Gonzalez Ledesma. Se metió en muchos quilombos. La odia toda argentina», leyeron uno de los testimonios. «Ella vive saliendo con tipos casados y cuando la dejan enloquece y le avisa a las esposas», aseguró una tripulante de cabina.

Otra sumó: «Soy azafata. Vuelo con ella. Todas la odiamos. Al principio la queríamos pero se complicó todo. Cuando la nombraron en LAM borro todo de su cuenta. Es muy conflictiva. Se puso a salir con un comandante que tenía novia».

El conductor aseguró que «la azafata le habría avisado a Evangelina de la existencia de esa relación». Por su parte, Yanina Latorre agregó: «Es tripulante de cabina, a mí me mandaron todo el currículum (…) Parece que se metió en varios bolonquis, no solo con Demichelis. La odia medio Aerolíneas, porque hoy me escribieron tripulantes varios para contarme historias«.

Luego, continuó: «Una muy fuerte que la condenó dentro de la empresa, era con un comandante, que estaba en una relación, obviamente, clandestina. Es un mundo muy agitado el de las aerolíneas siempre. Azafatas, comandantes…»

Luego, De Brito agregó un último testimonio: «Soy azafata, vuelo con ella. Todas la odiamos. Al principio no, divina, buena compañera. Al principio todos la queríamos. Muy simpática, buena onda. Y después la cosa se fue complicando. No me nombres, viajamos mucho. Ella vive saliendo con tipos casados. Y cuando la dejan, enloquece y le avisa a las esposas. Les escribe por Instagram.»