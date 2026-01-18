Roca: esta casa de estilo brutalista brilla en la zona de los grandes proyectos

La casa tiene dos plantas en las que predominan los materiales en bruto. Fotos: Maju Franzan

El desarrollo urbano de General Roca rumbo al río cambió la fisonomía del sur de la ciudad.

Allí, al norte de la Patagonia, a mitad de camino entre las montañas y el mar, animarse a cruzar la Ruta Nacional 22 para vivir del otro lado pasó del letargo a la crónica de un crecimiento anunciado en el corazón del Alto Valle. Tanto, que en el corredor de la Avenida Viterbori, a partir del 2010 fueron aprobados diecinueve barrios entre abiertos y cerrados. En total, hay veinticinco. Y al consolidarse esa tendencia en los últimos quince años, en las tierras que las chacras cedieron a los loteos se generaron emprendimientos que se transformaron en escenarios de atractivos proyectos. Hoy vamos a conocer en detalle uno de ellos, Casa Florida.



A primera vista impacta por su porte: nada menos que 480 metros cuadrados con predominancia de materiales en bruto como el hormigón, la madera, el acero y la piedra.

La casa se abre al jardín y la pileta en el contrafrente.



El diseño es de GUG Arquitectos, estudio fundado en General Roca que supo expandir su radio de acción por otras zonas patagónicas y luego en el exterior: Dubai, Abu Dhabi, Uruguay y Estados Unidos. Esta obra transcurre en el lugar donde todo empezó para ellos.

El proyecto



Si lo primero es el nombre, Florida surge de la vegetación que se expande a través de los patios internos y organiza la casa.



En ese orden, la naturaleza no actúa como un elemento decorativo, sino como un sistema que estructura los espacios y define la experiencia de habitar, explican los arquitectos.

Materiales a la vista: bajo mantenimiento y elegancia.



“Es una casa noble y brutalista con una gran plasticidad que se desarrolla y se expande en todos sus espacios, logrando atmósferas llenas de luz y verde”, señalan en la memoria descriptiva.

La premisa de los clientes era albergar un amplio programa en una casa de dos plantas, donde todos los espacios tuvieran luz natural, ventilación y conexión con jardines.



En planta baja, se desarrolla la zona social y de recreación. En la alta se encuentra el sector privado del proyecto.



La terraza posterior, con una pérgola y canteros, ofrece un espacio ideal para disfrutar del aire libre.

Bajo mantenimiento y elegancia



En cuanto a la materialidad de la vivienda, hay predominancia de los materiales en bruto, como el hormigón, la madera, el acero y la piedra. “Buscando siempre un bajo mantenimiento y elegancia en su expresión”, continúa la memoria descriptiva del estudio, que buscó una identidad propia y única en cada espacio que se pudiera recorrer de la vivienda.

1600 dólares por m2 es la estimación actual del costo para construir una casa de estas características en General Roca.



El ingreso retraído permite recorrer el verde, los canteros y los materiales antes de entrar a un hermoso y amplio espacio con desniveles, piso de madera y una doble altura con vista franca hacia la pileta del patio.

Patio interno, clave en la organización de los espacios.



La casa se ordena a través de un eje principal que es el patio interno, que divide los espacios y visualmente los conecta al mismo tiempo, rodeado de plantas patagónicas y un diseño agreste.

El programa



En planta baja, un amplio garaje para dos autos y espacio de taller, un estudio con vista al frente, un comedor-cocina integrado, un lavadero, despensa y un baño completo compartimentado.



En planta alta, dos dormitorios de niños comparten un baño, mientras que el dormitorio principal cuenta con un baño en suite, vestidor y una terraza al exterior. Además, la casa cuenta con tres terrazas al exterior.

Los clientes



¿Cómo fue ese contacto, desde la charla inicial al resultado final? “Fue fluida desde el primer día, basada en la escucha atenta de sus necesidades y en la intención de abarcar todas las premisas planteadas”, responden los arquitectos.



“A lo largo del proceso, la obra fue mutando y ganando identidad, volviéndose cada vez más rica y vívida. Su atmósfera se transforma con el uso cotidiano: la presencia de niños, reuniones, asados y celebraciones. La recepción del proyecto siempre fue muy positiva y la puesta a punto final fue el resultado de un trabajo colaborativo. Nos importa tanto el resultado final como la experiencia de construirlo en conjunto”, agregan,

ADN constructivo



La declaración de principios del estudio: desarrollar una arquitectura de carácter brutalista, naturista y regionalista, donde el uso de materiales crudos y sin tratar -como el hormigón, el acero, la piedra, la madera y el barro-, acompañado de formas geométricas y monumentales, vuelve de manera consciente a reinterpretar las obras de las últimas décadas.

Materiales en bruto y formas geométricas.



“Esta búsqueda se apoya en el respeto por el entorno y la naturaleza, priorizando soluciones de bajo mantenimiento y una relación honesta entre materialidad, clima y paisaje”, agregan.

Densificación y plusvalía urbana



Esta obra se desarrolló en una zona donde el cambio en la fisonomía del sur de la ciudad se evidencia en números: en el corredor que nace en el Paseo del Bicentenario y llega hasta el río por la Avenida Viterbori hay 25 barrios (14 son cerrados y 11 abiertos), con 1963 parcelas y 1073 viviendas y una ocupación del 56%.



La Secretaría de Obras Públicas de Roca trabajó en la elaboración de una reglamentación que ya rige destinada a no permitir la apertura de nuevos barrios que agranden la trama urbana hasta que el corredor alcance un 75% de densificación y consolidación.

De acuerdo con la información que surge de los registros municipales, entre los abiertos, los que alcanzan el mayor porcentaje son Mosconi (aprobado en 1975, tiene 190 parcelas y 190 viviendas, 100% de ocupación); Pino Azul I (de 1993, con 62 parcelas y 61 viviendas y 98,39%); el loteo sobre Viterbori 5311 (de 2013/2024, con 14 parcelas y 11 viviendas, 78,57 %); el loteo sobre la calle Nahuel Huapi (2010, con 40 parcelas y 31 viviendas, 77,50 %) y Pino Azul II (del 2004, con 69 parcelas y 53 viviendas, 76,81 %)

Entre los cerrados, la lista la encabeza La Pedrera (aprobado en 2012, con 100 parcelas y 87 viviendas, 87%), Altos de Viterbori (2010, con 46 parcelas y 38 viviendas y 78,61%), Grand Parc (del 2012, con 65 parcelas y 52 viviendas), Viejo Polo (del 1999, con 83 parcelas, 62 viviendas y 74,69 %) y luego Patagonia Norte (es del 2012, con 68 parcelas y 41 viviendas y una ocupación del 60,29%).

Plusvalía urbana

Otra ordenanza que también rige desde fines de agosto 2025 e impacta en el Corredor Viterbori en proyectos comerciales o residencial según la zona, es la de Plusvalía urbana.

Fue aprobada por el Concejo Deliberante con el objetivo de desbloquear desarrollos inmobiliarios a través del pago de un canon cuando se solicita construir por encima de los indicadores urbanos que el Plan Director define para cada sector de la ciudad.



Lo que se recaude a través de ese canon será utilizado en obras de infraestructura urbana, informó la Municipalidad.



El cálculo del canon de plusvalía se obtiene a partir de sumar los metros cuadrados autorizados por el municipio que excedan los parámetros urbanísticos.

Y de ese total se abona el 30% del precio del metro cuadrado de construcción, valor que será actualizado cada año.

Ya hay un proyecto aprobado con este nuevo esquema y otros que iniciaron los trámites para lograrlo.

Ficha técnica

Ubicación: General Roca, Río Negro.

Área: 480 m2

Estudio: GUG Arquitectos

Fotografías: Maju Franzan

El estudio

GUG Arquitectos fue fundado en la ciudad de General Roca, Río Negro.

Lo integran: Lic. Joaquín Gallo (39), Arq. Santiago Gallo, (37), Arq. Josefina Gallo (35) y la Arq. Sandra Gargini (65).

El equipo de GUG Arquitectos. Foto: Claudio Martínez.

Lleva realizadas más de 50 obras a lo largo y a lo ancho de la Patagonia.

A ella se suman proyectos de arquitectura desarrollados en el exterior: Dubai, Abu Dhabi, Uruguay y Estados Unidos.

Contacto: gugarquitectos.com.ar