La Sociedad Rural de Choele Choel renovó autoridades y plantea nuevos objetivos de trabajo, con una sorpresa: ¿cambia de nombre?

La Sociedad Rural de Choele Choel atraviesa un proceso de renovación dirigencial con la asunción de una nueva comisión encabezada por Juan Segatori.

El flamante conductor de la entidad ganadera asumió la presidencia y junto a la comisión que lo acompaña ya delinean los primeros objetivos, entre los que figuran ordenar la institución, recuperar infraestructura y agregar más dentro de lo posible, ampliar la base de socios e integrar a la rural con la comunidad, el sistema educativo y la producción del Valle Medio.

“No lo tengo pensado de ahora, esto lo llevo en la sangre”, señala Segatori al explicar su vínculo histórico con la institución y con la actividad ganadera y frente al requerimiento de Río Negro Rural. Su recorrido previo por comisiones y su formación en ingeniería industrial le aportan, según explica, una mirada orientada a la planificación y a los proyectos de largo plazo.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la articulación con la universidad y el sistema educativo regional. En ese sentido, el presidente plantea la necesidad de fortalecer el vínculo con la universidad que cuenta con la única carrera de Veterinaria de la provincia y con un hospital con laboratorio propio. “La idea es integrar la Sociedad Rural con la universidad, el hospital y también con los colegios secundarios y el colegio agrario”, afirma, destacando la posibilidad de que los estudiantes realicen prácticas vinculadas a la ganadería y a la sanidad animal.

Infraestructura deteriorada y una deuda prioritaria



El punto de partida dista de ser el ideal. La actual conducción recibió una institución con un fuerte pasivo económico y serias falencias edilicias. “La sociedad rural hoy está muy endeudada con Ganadería de la provincia”, reconoce Segatori, detallando que la deuda supera los 180 millones de pesos, originada en atrasos en la transferencia de fondos correspondientes a las guías ganaderas, además de juicios laborales y falencias en la gestión administrativa.

A esto se suma el deterioro de las instalaciones: corrales en mal estado, salones con problemas estructurales y la ausencia de un lavadero operativo que permitiría tener más ingresos para afrontar gastos corrientes.

Frente a este escenario, la nueva comisión proyecta un plan de recuperación gradual. “Vamos a arrancar con una mejora de instalaciones, hacer todo con la menor plata posible, con mano de obra y colaboración”, explica Segatori.

El lavadero, en particular, aparece como una obra urgente pero costosa, sobre todo por su ubicación actual sobre la vera del río y las exigencias ambientales. La alternativa que se evalúa es trasladarlo a un sector cercano a la ruta, con un sistema adecuado de tratamiento de efluentes, incluso contemplando la participación de inversores privados.

Apertura, nuevos socios y más representación



Otro de los objetivos centrales es ampliar la base societaria y adaptar la institución a la realidad productiva del Valle Medio.

Juani Segatori es ingeniero industrial, además de ganadero en Valle Medio.



Segatori plantea revisar el estatuto para incorporar a productores bajo riego, agroindustriales y empresas de servicios vinculadas al sector. “Hoy hay mucha gente que produce pasturas, maíz o presta servicios y queda afuera porque no tiene marca; eso hay que revisarlo”, sostiene.

En la misma línea, remarca que la ganadería del valle se está integrando cada vez más con los sistemas bajo riego y los feedlots, lo que obliga a pensar la rural desde una mirada más amplia y regional. Incluso se evalúa modificar la denominación institucional para que represente a todo el Valle Medio y no solo a Choele Choel. Es decir, la entidad pasaría a llamarse Sociedad Rural de Valle Medio.

Actualmente, la entidad cuenta con alrededor de 40 socios activos, aunque el potencial es mucho mayor. “La gente busca beneficios en la sociedad rural, pero muchas veces no ve todo el trabajo de gestión que hay detrás”, advierte Segatori. En este sentido destaca la importancia de la representación institucional, la gestión de emergencias, el acceso a créditos y la defensa de los intereses del productor.

Remates, exposiciones y una agenda más dinámica



En materia de actividad comercial, la nueva comisión apuesta a revitalizar los remates de hacienda, abriendo el juego a distintas casas consignatarias. “La idea es invitar a más casas ferieras y hacer remates más chicos, más frecuentes, que le den movimiento al mercado y a la rural”, explica. Además de generar ingresos, considera que esta dinámica aporta transparencia, referencia de precios y mayor participación de los socios.

Hay mucho trabajo por hacer en la Sociedad Rural de Choele Choel, la nueva comisión apunta a soluciones problemas y a mejorar instalaciones.



El año pasado los remates que se realizaron en la rural siempre rondaron las 1.000 cabezas o más, la idea es hacer remates más continuos con 300 o 400 ejemplares por cada cita.

Las exposiciones también forman parte de la agenda, con la continuidad de la muestra de primavera y la organización de la Fiesta Provincial del Ternero, que este año cumple 40 años. En este caso, la intención es darle un perfil más técnico y productivo. “Queremos que sea más de trabajo que de fiesta: cursos, inseminación, charlas, integración con la universidad”, señala, sintetizando el espíritu de la nueva conducción.

Finalmente, Segatori subraya la necesidad de acercar la rural a la comunidad y derribar prejuicios históricos. “Siempre se ve al ganadero como un oligarca, pero la rural no tiene plata, apenas alcanza para pagar empleados y gastos”, afirma. En ese sentido, propone actividades con escuelas primarias y secundarias para acercar a los jóvenes a la producción y mostrar la realidad del sector.

La formación de nuevos líderes es otro de los pilares de su gestión. “Uno de mis objetivos es generar nuevos dirigentes, si no formamos gente joven las instituciones no crecen”, remarca. La comisión actual, integrada mayoritariamente por jóvenes, busca trabajar de manera horizontal, con decisiones consensuadas y una fuerte presencia institucional.

“Estoy de presidente, pero no decido solo; esto es un trabajo en equipo”, resume Segatori. Con ese enfoque, la Sociedad Rural de Choele Choel inicia una etapa de reconstrucción y apertura, con el desafío de recuperar la confianza de los productores y consolidarse como una herramienta fundamental para el desarrollo ganadero del Valle Medio.

Nueva comisión directiva



La nueva comisión directiva de la Sociedad Rural de Choele Choel quedó conformada de la siguiente manera:

–Presidente: Juan Segatori.

–Vicepresidente: César Matías Ochandorena.

–Secretaria: Daiana Ailín Bastias.

–Prosecretario: Hugo Malaspina.

–Tesorero: Martín Zuain.

–Protesorero: Juan Ignacio Caimi.

–Vocales: Esteban Dworesky, Agustín Casagrande, María Lorena Sarasola, Cristian Ibáñez, Pablo Blackhall, Carlos Benítez, Joaquín Vaira Segatori, Martín Segatori.

–Vocales suplentes: Juan Cruz González, Rodrigo Giretti.

–Revisores de cuentas: Jorge Giretti, Néstor Malaspina y Mario Berroa.