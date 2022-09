Apareció un posible hijo de «El Noba» y su mamá pidió el ADN

La familia del cantante «El Noba» aún atraviesa el duelo por la muerte del referente de la cumbia 420, por lo que la noticia de la existencia de un posible hijo del artista conmovió – con diferentes reacciones – a sus cercanos.

La solicitud fue presentada por Ailén Díaz, una pareja fugaz de Lautaro Coronel – el nombre real de «El Noba» -, quien señaló que el embarazo fue producto de un descuido una noche en la que estuvieron juntos, ya que ella estaba junto a otra persona y decidió darle una oportunidad al artista en medio de un impasse con ese vínculo.

A través de redes sociales, la joven reveló que se hizo un ADN con la otra persona que consideraba el padre del nene, su pareja estable, pero finalmente dio un resultado inesperado para los protagonistas de la historia.

Entonces, «fui a la casa de sus padres en junio, una semana después que falleció Lauti. Fui y di el pésame. La hermana me dijo que volviera en dos semanas para hablarlo. Un amigo en común me dijo que me iba a ayudar. Contó todo y me volvieron a decir que espere dos semanas más. Ese ‘amigo’ me mandó a decir que si era por plata que ni me gaste, porque Lauti no tenía nada» contó la mamá del nene en cuestión.

Díaz decidió hacer pública la situación, ya que la familia de «El Noba» no habría querido hacer el testeo que permita ratificar la identidad del chico.

«Me dicen que no quieren saber nada. Yo solamente les pedí un ADN. No quería hacer esto por vía judicial porque soy mejor persona. ¿Por qué? Porque hacer eso implica una filiación post mortem donde se exhuma el cuerpo. Me parecía demasiado cuando sé que con dos gotas de saliva se puede solucionar» señaló Ailén.

El accidente de El Noba

El pasado 3 de junio, El Noba sufrió un grave accidente con su moto al impactar contra un automóvil en un cruce de calles en la zona de Senzabello, del partido de Florencio Varela.

Según las cámaras de seguridad que estaban en el lugar, el cantante circulaba a alta velocidad por la calle, sin elementos de seguridad, cuando fue embestido por el coche.

Tras un fuerte traumatismo de cráneo, el cantante quedó internado y sedado durante diez días, bajo los efectos del coma. Sin embargo, no resistió y finalmente fue declarado muerto poco tiempo después del incidente de tránsito.