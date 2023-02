Así fue el debut The Challenge Argentina: quiénes fueron los primeros ganadores

Julieta Puente y Oky, los ganadores de la primera prueba en The Challenge Argentina. Foto: Telefé

Debutó The Challenge Argentina, y el estreno del programa fue de lo más comentado en redes. En el inicio Marley explicó cómo era la competencia a los 18 competidores y al público. También se conoció la primera pareja vencedora.

El presentador recibió a Sofía «Jujuy» Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot, y les recordó el premio que tendrán en caso de ganar la competencia.

«Cualquiera de ustedes puede ser el ganador o ganadora de la primera temporada de The Challenge Argentina, El Desafío. Hay 15 millones de pesos para quien gane, pero no solamente eso. El ganador también va a participar del Mundial de The Challenge, que va a transmitirse por Paramount+ y tiene cientos de miles de dólares en premios», explicó Marley.

Continuó dando a conocer que el lugar en el que se encontraban es la Arena, donde siempre ocurrirá el duelo en el que dos participantes quedarán eliminados. «Se van a ir de acá con las manos vacías, pero los ganadores se irán con la oportunidad de seguir batallando», indicó.

El conductor siguió diciendo que los concursantes siempre competirán en parejas, y que las mismas no serán elegidas por ellos, sino por El Algoritmo, un instrumento que elige los nombres al azar. Ningún concursante tendrá la misma pareja dos veces.

En el primer programa, los vencedores del primer desafío fueron Julieta Puente y Oky, en tanto que Fernando Burlando y Carolina Duer quedaron en el noveno puesto.

Los perdedores del Desafío en parejas deberán presentarse en la Arena para el duelo de eliminación, pero sus rivales serán elegidos por aquellos que ganen dicha instancia inicial.