Así fue el emotivo momento en que Cande Molfese se enteró de que ganó Bake Off Famosos

Este lunes finalmente llegó la final de Bake Off Famosos Argentina, donde Cande Molfese y Cami Homs compitieron para declararse la mejor pastelera amateur del país. Para evitar filtraciones Telefe grabó dos finales, sin decirle a las participantes quien ganó. Debido a esto, las influencers se enteraron quien realmente ganó cuando el programa se transmitió en vivo.

Cande Molfese es la gran ganadora de Bake Off Famosos

Como suele ocurrir con este tipo de formatos, Bake Off Famosos grabó dos finales posibles. En una versión ganaba Cami Homs y en la otra Cande Molfese, nisiquiera ellas sabían quien ganó realmente. Finalmente, este lunes por la noche salió al aire el último capítulo y se supo que la mejor pastelera amateur es Molfese.

Cande se juntó con un importante grupo de amigos y grabó el momento en que se enteraron todos que había ganado ella el reality de cocina. A lo largo del programa, tanto ambas concursantes lograron sorprender tanto a sus compañeros como al jurado que integran Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis.

«Buen día. De a poco cayendo soy la ganadora de Bake Off, no lo puedo creer, real. Gracias gracias y más gracias. Feliz agradecida por este proyecto, fui fan de Bake Off y ser parte sin duda me llena el corazón», escribió en sus redes la influencer.

«Primero decir gracias a mis compañeros un elenco único, lleno de alegría y siempre apoyándonos queriendo que el otro termine, me los llevo para siempre a cada uno de ustedes», publicó Cande en Instagram y adjuntó una foto de ella levantando el premio.

La ganadora no desperdició la oportunidad para agradecer a su contrincante y al jurado: «Cami Homs fuiste el mejor desafío que me pudo haber tocado. Es tuyo también amiga. Excelente persona y profesional. Un jurado de lujo, donde me vieron sufrir, enojarme, salir de mi zona confort y me eligieron como ganadora. Voy a estar eternamente agradecida».

Para cerrar, usó una frase de Vero Lozano: «El techo nos lo ponemos nosotros, vayan a por lo que quieren, este 2024 no puede cerrarse mejor, venía de tiempos difíciles y hoy solo puedo decir soy feliz».

Con información de Noticias Argentinas