Luciana Salazar estalló de bronca por la cuenta de Instagram de su hija Matilda: «Campaña sucia»

Luciana Salazar escribió un largo descargo en su cuenta de Instagram para quejarse por un incidente que ocurrió con su hija Matilda, de 7 años. «Hoy me desperté con la noticia de que alguien con mucha maldad le dio de baja nuevamente la cuenta de Instagram a Matilda, un día antes de su cumpleaños. No me cabe la menor duda de quién está detrás de todo esto», comenzó contando la modelo.

El feroz descargo de Luciana Salazar

«En el contexto de una fake news, le dan de baja la cuenta a Matilda. Estoy convencida que hay alguien con mucha maldad que busca hacernos daño. Es la misma persona que hace años vulnera los derechos de una menor, ante el silencio de los medios, que deciden callar», continuó Luciana Salazar, sin mencionar a nadie.

«Tanto la forma en que fue viralizada la imagen, como la saña que fue ejercida hacia mi persona, hace que no me quepa la menor duda de que esta campaña sucia fue pergeñada por alguien que seguramente tiene acceso a empresas de comunicación, que se encargaron de distribuir esta mentira a todos los medios», aseguró.

«Llama mucho la atención que esto ocurre justamente en una semana donde mi hija estuvo involucrada en una fake news, donde señalaban que realizaba una rutina de pesas en un gimnasio, algo totalmente alejado de la realidad. Siendo esto viralizado con malicia. No fueron a la fuente ni consideraron que estaban reproduciendo mentiras sobre una menor», cerró muy enojada.

Luciana Salazar, fuertemente criticada en redes

Luciana Salazar había sido duramente criticada en las redes sociales por un video que compartió de su hija Matilda. En la grabación se observaba a la pequeña de seis años levantando mancuernas. El video no tardó en viralizarse y muchos usuarios cuestionaron a Luciana por dejar a su hija levantando mancuernas y realizando un entrenamiento tan duro.

Con información de NA