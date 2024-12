Wanda Nara filtró chats entre Mauro Icardi y su mamá: «te estas yendo de mambo»

Este martes por la mañana Wanda Nara sumó otro capítulo en su dramática separación con Mauro Icardi. La conductora de Bake Off publicó en su cuenta de Instagram chats entre su mamá, Nora Colosimo y su expareja, donde ella le habla sobre Francesa e Isabella, la China Suárez y la enfermedad que sufre Wanda.

Nora Colosimo: «la China Suárez fue el final de una hermosa familia»

“Mauro, buenas tardes. Me enteré que mañana te operas. Las nenas también saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora porque te vamos a acompañar”, dice el primer mensaje que le envió Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, a Mauro Icardi.

La empresaria publicó chats entre su madre y su expareja en sus historias de Instagram, aunque minutos después los eliminó. Luego de desearle que saliera todo bien en su operación de la rodilla, la mujer se lamentó por el final de su relación con Nara.

“Te quiero mucho y más que nadie en este planeta, lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija el día en el que hace años contactaste con a la China. Esta mujer fue el comienzo del final de una hermosa familia. Wanda no pudo. Intentó, pero no logro olvidar tu traición”, escribió Colosimo.

Además, la abuela también se comunicaba con el futbolista para que pudiera ver a las dos hijas que tiene con la empresaria. “Ellas te aman y te re extrañan, te las acerco donde vos me digas. Entiendo que aún estás en Argentina y paso mucho tiempo que no se ven”, remarcó.

“Aflojá un cambio, es la mamá de tus hijos y seremos familia toda la vida. Wanda está enferma. Te estás yendo de mambo. No te olvides de la leucemia que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu”, dijo después Nora.

“(Wanda) quiere que veas a las nenas. No pongas trabas. Ellas no quisieron ir el fin de semana porque contrataste a la niñera que ellas mismas te dijeron a vos y a Wanda de los malos tratos”, concluye la cadena de mensajes. En las capturas de pantalla no figura ninguna respuesta por parte de Mauro.

¿Una familia feliz?: Wanda Nara, Maxi López y L-Gante desayunaron juntos

«Desayunando con ellos», escribió Wanda Nara en una foto que subió a Instagram, sumando un emoji de corazón. En la foto se puede ver a la cantante disfrutando de un desayuno con L-Gante y Maxi Lopez, su exmarido.

La foto que sorprendió a todos fue tomada en Ginebra, Suiza, ya que la pareja de músicos viajó a Europa por compromisos profesionales. Nara aprovechó para visitar al padre de sus hijos, con quien parece tener una excelente relación.