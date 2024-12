Gran Hermano: los analistas destrozaron a Renato tras romper el récord de votos negativos 

El último domingo, Renato Rossini se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano con un impactante 92,5% de los votos negativos, estableciendo un récord en la historia del reality. Su salida generó críticas en “El Debate” (Telefe) y una ola de reacciones tanto en Argentina como en su país natal, Perú.

Los analistas del programa no escatimaron críticas hacia el participante peruano, a quien acusaron de soberbia y de haber perdido conexión con el público por su actitud dentro de la casa. “Lo tuyo es soberbio y delirio. Que seas lindo no te hace dueño de la verdad”, lanzó Gastón Trezeguet, ex participante y analista del ciclo.

Por su parte, Rossini defendió su paso por el reality y aseguró haber sido fiel a sus valores. “Era yo, no era un personaje. Siempre trato de defender a los míos. La falta de respeto, las injusticias y las mentiras no van con mis valores”, expresó. Sin embargo, reconoció que “se metió en un quilombo que no era de él”, lo que lo llevó a quedar en la mira de sus compañeros y del público.

El participante peruano tuvo la posibilidad, como todo reciente eliminado, de quitarle dos votos a la persona que él no quiera que nomine en la próxima gala. Con esta chance, Renato decidió quitarle los votos a Andrea Lázaro.

Las críticas de la televisión peruana contra Renato, el eliminado de Gran Hermano

Las críticas no solo quedaron en la pantalla argentina. En Perú, las redes sociales explotaron con comentarios en contra de Rossini, cuestionando su representación del país en el reality. “Si hubieran mandado a un peruano de verdad y no a un pituco de mierda criado por viejas de La Molina, no estaríamos en la boca de todo Argentina. Maldito seas Renato Rossini Junior, me hiciste peruanofóbica hasta a mí”, escribió una fanática peruana en las redes sociales, reflejando el enojo de muchos de sus compatriotas.