Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola en Saavedra: el video

Gianola relató que el conductor dobló a velocidad y lo arrojó por el aire al salir del centro comercial DOT.

Una cámara de seguridad registró el momento en que el actor fue embestido por un auto cuando cruzaba por la senda peatonal en el barrio porteño de Saavedra. El conductor frenó y lo asistió tras el impacto. Gianola sufrió una lesión y fue atendido por una ambulancia del SAME.

El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 15.40, en la intersección de las calles Deheza y Melián. Las imágenes muestran a Gianola caminando por la senda peatonal cuando un vehículo que circulaba por la avenida Melián dobló hacia Deheza y lo embistió.

Atropellaron a Fabián Gianola. Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza yme atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca” October 21, 2026

Tras el impacto, el actor cayó sobre el asfalto. En la grabación se observa cómo su cuerpo gira en el aire antes de golpear contra la calzada. El conductor detuvo la marcha pocos metros más adelante y bajó para asistirlo.

Qué dijo Fabián Gianola sobre el accidente

En diálogo con Teleshow, el actor contó que el hecho ocurrió cuando regresaba de una salida al shopping DOT.

«Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto», relató.

Gianola también cuestionó la maniobra del conductor y aseguró que no frenó antes de embestirlo. «Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire», expresó.

El actor explicó que tuvo suerte de no golpearse la cabeza contra el cordón de la vereda. «Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento», agregó.

Cómo fue la asistencia tras el impacto

Según el parte policial citado por Teleshow, personal del Comando intervino tras recibir un aviso por una persona lesionada. El documento indicó que Gianola cruzaba por la senda peatonal cuando fue embestido por un vehículo que avanzaba por Melián en dirección a la avenida General Paz.

El actor confirmó que el conductor permaneció en el lugar y pidió ayuda. «El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME», detalló.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, identificada con el interno 395 y a cargo del médico Mauricio Proença. El profesional asistió al actor en el lugar y no dispuso su traslado. El diagnóstico presuntivo consignado en el parte fue «posible fractura de brazo derecho».