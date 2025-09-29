Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026: cuándo será

Tras varias especulaciones, la NFL (National Football League) anunció que Bad Bunny será el artista encargado de musicalizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El esperado cierre de la liga de football americano se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Los detalles en esta nota.

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

“Lo he estado pensando estos días y después de hablarlo con mi equipo creo que haré solo una fecha en Estados Unidos”, mencionó Bad Bunny en el comunicado de prensa que difundió la liga de football. El evento tendrá lugar el 8 de febrero 2026.

El puertorriqueño se había negado a brindar shows en Estados Unidos, e incluso lo excluyó de su gira internacional, por miedo a que sus fanáticos sufran redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a las afueras de las arenas, producto de las estrictas nuevas medidas del presidente Donald Trump. “Lo que siento me supera”, dijo Bad Bunny sobre su presentación.

El artista reflexionó sobre lo que significa para él, siendo latino, protagonizar el espectáculo más esperado por los norteamericanos: “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

Bad Bunny y Belinda protagonizaron un sensual baile

Días atrás, Bad Bunny le dedicó un tema a la cantante mexicana Belinda y ambos protagonizaron un picante momento en el escenario. Mientras entonaba la canción Perro Negro, el puertorriqueño se acercó a su audiencia VIP donde se encontraba la mexicana disfrutando del show. Fue allí cuando se posicionó frente a ella y le cantó parte de la letra donde es mencionada.

“Tú tiene’ cara que tiene’ la pussy linda. Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda. Menéame la’ chapa’ hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo’a dejarte encinta”, indica la letra del cantante. Al compás de la canción, los músicos bailaron pegados mientras la audiencia estallaba en gritos por el crossover.

Con información de NA