Bad Bunny inició su más reciente gira internacional en Puerto Rico, el país que lo vio nacer. El concierto “No me quiero ir de aquí: Una más” , tuvo tanto éxito que el famoso anunció una nueva fecha, la cual será transmitida por Amazon Music en su plataforma y canal oficial de Twitch. Todos los detalles.

Bad Bunny transmitirá su último concierto gratis: cuándo y dónde verlo

Amazon Music transmitirá en vivo y de manera gratuita el último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, titulado «No me quiero ir de aquí: Una Más». El show se realizará el 20 de septiembre de 2025, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan y, por primera vez, podrá verse en todo el mundo.

Así lo anunció la cuenta oficial de Instagram de Amazon. Con una puesta en escena que incluye una residencia cuyo nombre es «No me quiero ir de aquí», este último show fue nombrado como «Una más». Este evento marca el cierre de la residencia que comenzó el 11 de julio de 2025 y que incluyó nueve funciones reservadas exclusivamente para residentes de Puerto Rico.

Bad Bunny transmitirá en vivo su último concierto en Puerto Rico.-

Además de rendir homenaje a su comunidad, el concierto coincide con el octavo aniversario del huracán María y permitirá a la audiencia global disfrutar de un momento histórico desde San Juan.

A qué hora se podrá ver el concierto de Bad Bunny en Argentina

Sobre la transmisión gratuita y en vivo del espectáculo de Bad Bunny «No me quiero ir de aquí: Una más», Amazon Music confirmó que se llevará a cabo a través de su plataforma y también por Prime Video y Twitch.

En Argentina se podrá ver a las 21:30h en la aplicación de Amazon Music, a través de su canal oficial de Twitch @AmazonMusic o en Prime Video (disponible para todos los clientes de Amazon).