Bailando 2023: Marcelo Tinelli se dio cuenta del error que cometió en vivo

El conductor Marcelo Tinelli presentó este lunes a la pareja de Milett Figueroa y Martín Salwe en Bailando 2023 pero se dejó llevar por la euforia de la previa y cometió un error que le provocará un dolor de cabeza este martes.

En medio de la previa, MarceloTinelli le preguntó a Milett Figueroa por qué no trajo platos típicos peruanos, y ella le mostró una bebida espirituosa denominada chilcano clásico que repartió también entre el jurado.

De esta manera, Tinelli se tomó el contenido de su vaso de un solo trago, al anuncio de “Yo voy a hacer un fondo blanco, con todo lo que me pasó este fin de semana”, y sorbió “de un saque” todo el contenido.

Tinelli se dio cuenta al aire que había cometido un error irreparable

A los pocos minutos de haber descubierto el chilcano clásico, Marcelo Tinelli se dio cuenta de que la bebida le había dejado “grogui” y entonces trató de sobreponerse a un ligero mareo, al punto de pedir un vaso de agua al aire.

Un rato después, Marcelo reconoció que apenas se podía mantener en pie tras ofrecerse a cocinarle a Milett. “¡Cómo me pegó este trago que me diste, te juro que no sé qué carajo estoy diciendo!”, señaló.

Sin embargo, algunos minutos más tarde, Marcelo se dio cuenta de su gran error. “Se me nubla la vista… ¡No podía tomar! Mañana tengo un estudio de sangre anual. ¡Que pelot…, no podía tomar! ¡Qué bol…! Me acabo de dar cuenta. Vengo desde las 8 cuidándome”, cerró Tinelli.