Barbie Vélez está embarazada: la emoción de Nazarena

El lunes por la noche se confirmó uno de los embarazos más esperados en el mundo del espectáculo. Lo confirmó Ángel de Brito. Barbie Vélez, la hija de Nazarena, está embarazada de tres meses.

Lo hizo el periodista felicitando a Nazarena, una de sus angelitas, en LAM. Dijo que ya la panelista se lo había adelantado días atrás, pero que respeto sus tiempos. Luego colocó al aire un video donde se ve cuando Barbie le comunicó que será mamá junto a Lucas Rodríguez.

“No lo puedo creer todavía”, contó Nazarena, y aclaró que lo que vio dentro de la cajita que le mostró su hija era “el test de embarazo”. “Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…”, expresó en el programa.

“Yo la veo a Bárbara y la veo a Barbarita, la veo bebé, la veo chiquita”, confesó Nazarena. “Aparte, cuando la miré a los ojos, ella tenía un cag… que se me quedó diciendo ‘Sí, te juro que sí’ y después nos abrazamos y me dijo ‘¿Y ahora qué?’”, relató mientras se la veía visiblemente emocionada.

Luego Barbie Vélez salió al aire de LAM, y contó que «no se lo esperaba» . Agregó que «el martes se enterará el sexo de bebé». Comentó que está «con muchas nauseas, lo normal en esta etapa».