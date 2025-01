Benjamín Vicuña habría llamado a Wanda Nara, al enterarse del romance de China Suárez y Mauro Icardi

En medio del romance de Mauro Icardi y Eugenia «la China» Suárez, quienes confirmaron su relación con una publicación viral en sus redes sociales, trascendió que Benjamín Vicuña habría llamado a Wanda Nara, dada la incomodidad de ambos ante esta situación. Qué se sabe hasta el momento.

Mauro Icardi y China Suárez en pareja: el llamado de Benjamín Vicuña a Wanda Nara

Este viernes por la tarde, «Intrusos» (América) reveló que Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia «la China» Suárez, se habría comunicado telefónicamente con Wanda Nara, exesposa de Mauro Icardi. La comunicación tendría que ver con el incipiente inicio de la relación del futbolista del Galatasaray y la actriz de «Linda», cuya presentación generó una onda expansiva.

Guido Záffora, periodista de «Intrusos«, aseguró que Wanda Nara recibió un llamado de Benjamín Vicuña durante la tarde del jueves, en una conversación sobre los flamantes novios que habría sido acalorada y que duró al menos media hora al teléfono.

«Benjamín Vicuña llama a Wanda Nara ayer a la tarde, él está hoy más del lado de la conductora que de la mamá de sus hijos» relató Záffora en la pantalla de América, sobre la charla entre las exparejas de China Suárez y Mauro Icardi.

Posteriormente, el panelista de «Intrusos» señaló que Benjamín Vicuña «la consoló a Wanda. Le dijo ‘Eugenia es así, no te preocupes’. Estuvieron como media hora hablando» agregó Záffora sobre esta potencial charla.

Mauro Icardi y China Suárez en pareja: qué opinó Benjamín Vicuña sobre el romance

Benjamín Vicuña se encuentra presentando el film «El silencio de Marcos Tremer», su nuevo proyecto actoral, por lo que dialogó días atrás con los medios y fue consultado por la relación de la China Suárez y Mauro Icardi.

Respecto de este tema, Vicuña remarcó que «no le da lo mismo» donde se encuentran sus hijos, que comparte con Eugenia. Además, remarcó que para él estos son temas que deben ser conversados. Así, el actor chileno fue consultado si para los festejos navideños en los que reunió a sus hijos y su novia, Anita Espasandín, había tenido que consultarlo con sus exparejas o pedir permiso. “Así como pedir permiso, no”, expresó entre risas.

Cuando le consultaron sobre Icardi, dijo: «A Mauro Icardi no lo conozco. Mis exs no me preguntan si los chicos pueden estar con su actual», detalló. En esa línea la cronista le consultó por su ex, China Suárez, y sus hijos quienes pasaron fin de año junto a Icardi. Y Benjamín fue tajante: “No, no me preguntaron”.