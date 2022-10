Bomba: aseguran que el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está terminado

El romance entre la cantante Tini Stoessel y el jugador Rodrigo De Paul estaría terminado y, aseguran, el final de esa relación sería anunciado a fines de este año, tras disputarse la Copa Mundial en Qatar.

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora en el ciclo «Es por Ahí», de América, quien aseguró que ambos «tuvieron una crisis muy fuerte que tiene que ver con la distancia. Pocos momentos compartidos».

Cabe recordar que Tini tiene una ajetreada agenda laboral, en medio de conciertos por todas partes del mundo, y De Paul debe cumplir con los compromisos que le significa su pertenencia al club Atlético Madrid.

El conflicto con Camila Homs, además, habría dinamitado el vínculo ya que la cantante no quería quedar involucrada en medio de la disputa familiar del deportista.

«Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami, la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas» develó Záffora.

De Paul y Tini: el escándalo en Miami

Días atrás, De Paul quedó en medio de la polémica por haber viajado a Miami sin permiso de Diego «Cholo» Simeone, técnico del Atlético Madrid. «Cuando Tini intentó dejarlo, le dijo por WhatsApp que esto se estaba complicando; De Paul le mintió al Cholo y se fue a buscarla a Miami» contó el periodista.

«Que el pibe remó, remó… El tema es que cuando Rodrigo de Paul llegó a Miami la remó con todo y Tini Stoessel le dijo ‘está bien, esto es un lindo gesto de amor, vamos para adelante'» reveló Záffora sobre la continuación de la pareja.

Finalmente, Guido aseveró que el actual viaje de Tini a España no fue para compartir con De Paul: «Lo que se dice en el entorno de Tini dicen que hoy están seis puntos. Pero Tini está en Madrid con él, pero no se está quedando con Rodrigo… Y no fue por De Paul, sino por Lali Espósito, porque están trabajando en el próximo tema que van a lanzar juntas» concluyó.