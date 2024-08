Ca7riel habló sobre la reacción de los fans de Icardi por su beso con Wanda Nara: «Me levanté con amenazas»

La sorpresiva aparición de Wanda Nara en el show de Ca7riel y Paco Amoroso generó gran repercusión, sobre todo por el beso que los tres mostraron ante el público durante la presentación. Sin embargo, así como hubo buenas reacciones, hubo otras que no y Ca7riel se encargó de contar cómo fueron.

Con un total black, la empresaria y ahora cantante interpretó su tema «Bad Bitch» junto a los artista en el Arena de Buenos Aires. Su actuación terminó a los besos y las imágenes hicieron explotar las redes sociales.

La repercusión fue tal que llegó a ser visto por los fans turcos de Mauro Icardi, que es estrella de uno de los grandes equipos de Estambul. La presentación de Wanda no fue bien recibida por los turcos quienes molestos comenzaron a atacar a Ca7riel por sus redes sociales.

Ca7riel habló sobre la reacción de los fans de Icardi: «Me levanté con amenazas»

El cantante reapareció en sus redes sociales y mientras hacía un repaso de lo que fue su concierto contó que se despertó con amenazas de muerte.

«¿Qué carajo pasó ayer, no? Recién estaba por subir unas fotos, pero no me da el cerebro. Tengo el IQ de un hamster. Se abrió un agujero negro en el show y salieron Lali Espósito y Wanda Nara«, recordó el artista.

Más tarde agregó: «Me levanté con amenazas de muerte de turcos porque besé a alguien muy importante. Así que, loco por Dios, por Dios… ¡Después terminamos en un after, como en los mejores cumpleañitos, intercambiando caramelitos! ¿Qué pasó ahí? Una confusión. Así que iba a subir un montón de cosas, pero no voy a subir nada ¿Sabes por qué? Porque me lo merezco».

Tras esto el músico compartió en una captura de panta de uno de los usuarios que le escribió para intimidarlo por lo sucedido con Wanda Nara y explicó: «Subo esa porque está en inglés. Después hay un montón que están en turco. Entonces, es lo mismo».

Si embargo Ca7riel mostró poco interés en todas las amenazas recibidas y terminó el video dejando en claro cuánto le alegraba todo lo que pasó en su recital. «No hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes, con mis amigos, con mi equipo. Muchas gracias por ir y hacer todo ese lío. Nos vemos la próxima», expresó.