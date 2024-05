La historia de amor entre Cazzu y Christian Nodal: Cómo se conocieron, la polémica con Belinda y el nacimiento de su hija Inti

Este viernes la pareja de músicos Julieta «Cazzu» Cazzuchelli y Christian Nodal anunciaron que le pusieron punto final a su relación, en medio de rumores de separación que circulaban en las redes.

Los rumores comenzaron cuando los fanáticos notaron que ya no interactuaban en redes. Nodal dejó de comentarle los posteos a Cazzu y eliminó. Las sospechas fueron confirmadas ayer por la noche por el artista mexicano y posteriormente por «la jefa del trap».

Los comunicados de Christian Nodal y Cazzu para confirmar su separación

«Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño» dijo Nodal.

«Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”» escribió la rapera argentina.

El inicio de su relación y las polémicas que tuvo Nodal con su ex, Belinda

El cantante de música regional mexicana anunció su romance con Cazzu en agosto del año 2022. Esta no fue su primera relación publica. El mismo año que comenzó a salir con la rapera rompió su relación con la cantante pop Belinda, con quien estaba comprometido.

Belinda y Nodal eran catalogados por los medios mexicanos como «la pareja del momento», sin embargo, en febrero del 2022 le pusieron fin a su relación, a pesar de tener los preparativos para el casamiento en marcha.

Ninguno de los dos confirmó el porqué de la separación, aunque hubo muchas especulaciones de infidelidad que nunca fueron confirmadas ni negadas. La polémica continuó en mayo, cuando la madre de Belinda trató de «naco» a Christian y el la acusó de haber estado «20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada».

Un mes después, en junio, se vio por primera vez a Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal juntos, cuando él la invitó a cantar a uno de sus shows en México. Se cree que esa fue la ocasión en la que se vieron en persona por primera vez. Semanas después fueron vistos juntos nuevamente, caminando de la mano en las calles de Guatemala.

En agosto del 2022 la pareja confirmó su relación y comenzaron a asistir juntos a diversas alfombras rojas. Ambos se veían muy enamorados y posaron juntos para revistas como Rolling Stone y Vogue. Hasta protagonizaron el videoclip de la canción que el mexicano le dedicó a la argentina, titulada «Cazzualidades», estrenada en mayo del año pasado.

Este año, en una entrevista con Luz García, el cantante de regional mexicano contó como comenzó su relación con «la jefa del trap». «Me fui a vivir a Argentina, le dije ‘¿Sabes qué?, yo me voy a vivir para allá’, y ella no quería, ella no quería ser mi novia para empezar, ella me decía ‘vamos lento, vamos despacio” dijo.

Sin embargo, el artista expresó la relación avanzó bastante rápido. “El plan era rentar una casa en el campo y nos veíamos dentro del día y todo estaba perfecto. Llegué y ella me decía ‘por favor, tranquilo’. Al día siguiente ya me había comprado una casa y ya tenía un auto ahí” confesó el papá de Inti.

“Me llegó en un muy buen momento, y ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho. Yo la miraba y toda guapa, toda bella, yo decía ‘mamasota, eres mi crush, te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?» afirmó Christian.

El icónico anuncio de su embarazo que hizo Cazzu en el Movistar Arena y el complicado nacimiento de Inti

El 15 de abril del 2023, iniciando su show en el Movistar Arena de Buenos Aires, Cazzu anunció su embarazo. Mientras habría con la canción «Jefa» utilizando un saco gigante que la cubria por completo, la jujeña cantó: «Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio». En ese momento, Julieta se quitó el saco que la cubría y reveló su panza de embarazada, enloqueciendo a los fanáticos.

A Cazzuchelli se la veía muy contenta con su embarazo y fue tapa, mostrando orgullosa su pancita, en Playboy y Rolling Stone. El 14 de septiembre de 2023, nació Inti, a quienes sus papás nombraron en honor al Dios peruano del sol. Ambos compartieron una foto del pequeño pie de la bebé para comunicar su nacimiento.

Luego, Nodal contó que el nacimiento de la pequeña fue muy complejo, ya que ambas estuvieron en peligro. “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó” confesó el artista.

“Yo decía ‘Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto. Al final terminó siendo una cesárea y todos salió perfecto” dijo.

“Cuando me dijeron que iba a ser papá, que era una niña, porque yo toda la vida quise una niña, para mí fue una verdadera locura” explicó el cantante.

Cuando la pequeña cumplió 5 meses sus papás decidieron mostrar la cara de Inti por primera vez, un 14 de febrero, para conmemorar el día de los enamorados.